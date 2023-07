Imaginea, apărută întâi în presa din Rusia, îl arată pe Evgheni Prigojin așezat pe marginea unui pat de campanie, într-un cort militar. Acesta poartă doar un tricou și chiloți, ceea ce ne face să credem că s-a trezit de curând.

Cortul de tip militar este dotat cu paturi de campanie și are podea din plăci OSB. De asemenea, în spatele liderului Wagner se poate vedea o instalație electrică improvizată, iar pe noptiera de lângă el este așezat un pahar cu apă. Acest decor indică faptul că Prigojin a ajuns în Belarus, fiind invitat de președintele Aleksandr Lukașenko.

Evgheni Prigojin nu a mai fost văzut de la revolta eșuată de pe 24 iunie, drept urmare s-a speculat intens dacă a plecat în Belarus sau se află încă în Rusia. Recent, președintele rus Vladimir Putin a confirmat faptul că s-a întâlnit cu liderul Wagner.

Russian media publish a reportedly recent photo of Prigozhin in a field tent in (allegedly) Belarus. pic.twitter.com/MNXSBhffui

