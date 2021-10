Valeriu Gheorghiță a explicat de ce este bine să se opteze și pentru a treia doză de vaccinare. Coordonatorul campaniei de vaccinare a arătat cazul Israelului, unde s-a început vaccinarea cu doza booster pentru copiii de peste 12 ani. El a susținut că, însă, este nevoie de mai multe date de siguranță pentru a putea observa efectele acestei doze de rapel.

Potrivit acestuia, doza a treia vine cu o serie de beneficii pentru cei doresc să și-o administreze.

Potrivita acestuia, a treia doză de vaccin anti-Covid-19 este eficientă împotriva tulpinii Delta și ne oferă o protecție î de până la 95% față de infecția asimptomatică.

„O persoană care are o schemă completă de vaccinare, pentru varianta Delta, protecția față de infecția asimptomatică este de 30 – 50%. Cu doza booster, datele ne arata o creștere a protecției față de infecție de până la 95%. O persoană care are schema de vaccinare completă și doza de rapel are un risc de circa 10-11 ori mai redus să se infecteze comparativ cu cei care au doar cele două doze administrate, iar riscul de a face o formă gravă se reduce cu până la 20 de ori, față de cei care au doar două doze”, a explicat medicul.