Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a anunțat că ordonanţa de urgenţă privind eşalonarea datoriilor acumulate în perioada stării de urgenţă va intra în primă lectură în şedinţa de Guvern de joi.

„Ştiu că pentru 25 octombrie au existat îngrijorări şi foarte multe companii ne-au abordat şi ne-au spus că s-ar putea să aibă probleme cu plata datoriilor şi atunci v-am spus că joi vom avea în primă lectură o ordonanţă de urgenţă pentru a decala, pentru eşalonarea datoriilor care au fost au fost acumulate pe perioada stării de urgenţă, de la începutul stării de urgenţă şi până la 25 octombrie. Aceste datorii o să fie amânate pe o perioadă de 12 luni şi eşalonarea se va acorda, în momentul acesta este varianta la care lucrăm, se va acorda în termen ce cel mult 5 zile pe baza unei cereri la care se anexează propunere de grafic fără a fi necesară constituirea de garanţii.

Deci aş vrea să reţinem două lucruri foarte importante. Eşalonarea se acordă în cel mult 5 zile şi nu este necesară constituirea de garanţii. În continuare venim în sprijinul companiilor din România. Vrem să ne asigurăm că toate trec peste această perioadă dificilă”, a spus Florin Cîţu.

Totodată, ministrul de la Finanțe a mai precizat faptul că cererile de eşalonare vor putea fi depuse până la data de 15 decembrie, inclusiv.

„Tot în şedinţa de Guvern joi vom veni în aceeaşi ordonanţă, vom avea în primă lectură şi scutirea de impozit specific pentru sectorul Horeca, scutire care se va prelungi până la finalul anului. Aici iarăşi trebuie să spun, pentru că foarte mulţi oameni nu ştiu, dar sectorul a avut deja o scutire a impozitului specific, de plată a impozitului specific pe o perioadă de 150 de zile. Vom face această scutire până la finalul anului. Deci aceasta înseamnă că în 2020 întreg sectorul Horeca este scutit de plata impozitului specific pentru tot anul”, a afirmat Florin Cîţu.

Ce se întâmplă cu sectorul HORECA

În același timp, Cîțu a vorbit și despre sectorul HORECA, care, în opinia sa este unul dintre „campionii programului IMM Invest”, fiind printre primele 4 coduri CAEN care au accesat IMM Invest.

De asemenea, ministrul Finanţelor a comentat şi datele anunţate luni de Institutul Naţional de Statistică cu privire la cifra de afaceri pentru comerţul cu amănuntul.

„Astăzi (luni, n.r.) Institutul Naţional de Statistică a prezentat cifra de afaceri pentru companiile din comerţul cu amănuntul, ceea ce noi numim vânzări în economie, şi volumul vânzărilor, această cifră de afaceri este mai mare decât anul trecut în aceeaşi perioadă. Am revenit, am recuperat ce am pierdut în trimestrul II şi suntem pe un trend ascendent, avem o cifră de afaceri mai mare decât anul trecut în perioadă de creştere economică.

Economia a răspuns pozitiv la ceea ce am făcut noi până acum”, a mai spus Florin Cîţu.