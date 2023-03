Cătălin Scărlătescu, noi probleme de sănătate la America Express

Săptămâna aceasta, în cadrul reality-show-ului „America Express – Drumul Aurului”, Cătălin Scărlătescu a trecut prin momente dificile. Celebrul Chef a început să se simtă amețit, așa că a luat-o de mână pe Doina Teodoru.

Vedeta a reușit să se așeze pe o bancă și a încercat să se liniștească. Acesta nu știe exact din ce motiv s-a simțit rău, însă bănuiește că soarele și temperaturile ridicate l-au afectat. Cătălin Scărlătescu a fost sfătuit de personalul medical să se odihnească și să stea într-un mediu cât mai răcoros.

„Auzeam așa niște voci pe lângă mine, o vedem pe Irina, o vedeam pe Doina, dar nu înțelegeam care e treaba cu rucsacii. (…) N-am nici cea mai vagă idee. Poate am stat prea mult în soare. (…)

Am început să disting chestii, mi-am văzut și rucsacul, am văzut-o și pe Doina, am început să îi aud bine și încep încet am început să îmi vină în memorie frânturi din ce fusese înainte”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru a fost foarte îngrijorată de starea de sănătate a partenerului ei de viață.

„Pe mine m-a prins de mână și în momentul ăla mi-am dat seama că se întâmplă ceva rău cu el, că nu este bine”, a zis ea.

Doina Teodoru a fost scoasă din sărite de Cătălin Scărlătescu

Deși se înțeleg bine și se ajută mereu la nevoie, cei doi trec și prin momente tensionate. În ediția trecută, Irina Fodor le-a spus concurenților că un membru al echipei lor va fi legat la ochi la prima probă, în timp ce celălalt îl va ghida. În cadrul celebrului cuplu, Cătălin Scărlătescu a fost cel legat la ochi, iar simțul său intuitiv a enervat-o pe Doina Teodoru.

Din cauza presiunii, Doina Teodoru a început să ridice tonul la el și a țipat, fapt care l-a enervat pe cunoscutul Chef. Din fericire, cei doi au reușit să treacă peste acest moment tensionat, după ce Cătălin Scărlătescu a reușit să găsească plicul pe care îl căuta.

„Te aud, dar taci! Doina a început să țipe la mine să citesc eu scrisoarea”, a spus Cătălin Scărlătescu.