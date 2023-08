În trecut, Maria Băsescu a lucrat în domeniul turismului, dar după ce s-a căsătorit s-a dedicat complet familiei ei. Cu ani de zile în urmă, fosta Prima Doamnă a României a mărturisit că era pasionată de job-ul ei pentru că era înconjurată de mulți oamenii, fiind neplăcut pentru ea să stea singură, în casă.

„Sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și îmi plăcea foarte mult pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu, am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret că n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația”, a povestit ea cu ani de zile în urmă.