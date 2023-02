Ambasada României în Statele Unite ale Americii a făcut un anunț important pentru țara noastră! Mai precis, Congresul SUA a apreciat România pentru sprijinul acordat Ucrainei la un an de la invazie.

România, lăudată de Congresul SUA

„Eveniment în premieră pentru țara noastră în Congresul SUA : România este lăudată pentru sprijinul acordat Ucrainei la un an de la invazie.

Membri democrați și republicani ai Camerei Reprezentanților confirmă rolul strategic al României

Sprijinul acordat de România Ucrainei începând din februarie 2022, când a debutat războiul de agresiune al Rusiei, a fost subiectul unei mese rotunde organizate în Congresul american, cu participarea unor membri ai Congresului și a unei delegații parlamentare române.

Evenimentul, intitulat „Romania’s support to Ukraine in counteracting the Russian aggression”, a fost organizat de Ambasada României la Washington.

Reprezentanții Congresului american au subliniat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, a cărui soliditate a fost reconfirmată de cooperarea celor două state în contextul invaziei ruse în Ucraina.

Au prezentat sprijinul bipartizan pe care Congresul american îl oferă Ucrainei, continuarea eforturilor în acest sens fiind esențială pentru prezervarea ordinii internaționale bazate pe reguli. Oficialii americani au recunoscut rolul proeminent asumat de România în gestionarea unei crize umanitare și de securitate cu reverberații puternice în regiune și la nivel global.”, a transmis Ambasada României în Statele Unite ale Americii.

Bogdan Aurescu susține continuarea sprijinului acordat Ucrainei

Ministrul Bogdan Aurescu a reafirmat, săptămâna trecută, necesitatea de a acorda sprijin multidimensional Ucrainei, în special pentru depăşirea sezonului rece şi acordarea asistenţei militare pentru armata ucraineană prin intermediul Facilităţii Europene pentru Pace.

Șeful diplomației a susţinut, de asemenea, adoptarea de noi sancţiuni la adresa Rusiei şi continuarea demersurilor de sprijin pentru statele terţe, care au avut de suferit în urma războiului.

De asemenea, Bogdan Aurescuva și-a expirimat susţinere pentru identificarea de soluţii juridice pentru crearea instanţei care să se ocupe de pedepsirea celor vinovaţi de crima de agresiune ca urmare a agresiunii Rusiei contra Ucrainei

Ministrul de Externe a prezentat datele actualizate privind sprijinul multidimensional al României pentru Ucraina, cu accent pe facilitarea exportului de cereale ucrainene prin ţara noastră. Acesta a reafirmat sprijinul pentru demersurile europene ale Ucrainei, cu respectarea tuturor recomandărilor Comisiei Europene şi, în acest sens, a subliniat importanţa viitorului Summit UE-Ucraina, care va avea loc în luna februarie 2023.