Cardurile de energie vor putea fi folosite de pe data de 20 februarie

În 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va oferi cetățenilor români care fac parte din categoriile sociale vulnerabile un sprijin financiar pentru a-și putea achita facturile la energie. Ajutorul financiar are o valoare totală de 1.400 de lei, va fi oferit de două ori pe an (700 lei de fiecare dată) sub formă unui card de energie.

Cardurile de energie sunt pentru aproximativ patru milioane de persoane care locuiesc în circa 2,8 milioane de gospodării eligibile pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura sa, respectiv: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Vă amintim că pe data de 25 ianuarie 2023 a început procesul de printare și împlicuire a cardurilor de energie, iar de pe 1 februarie 2023 primele carduri de energie au ajuns către beneficiari. Potrivit calendarului asumat, începând cu data de 20 februarie 2023 se vor efectua plățile pentru facturile curente și restante.

Potențialii beneficiari vor fi înștiințați dacă s-au descoperit situații care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 031 9966, numărul de call center-ul pentru care Poșta Română a mobilizat peste 50 de angajați, unde vor primi informații suplimentare și vor fi îndrumați, dacă situația poate fi corectată. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, a fost întocmit un ghid cu situații speciale ce pot fi întâmpinate în implementarea măsurii.

„Am realizat zilele acestea un ghid care vine să soluționeze toate spețele speciale ce pot să apară în procesul de acordare și utilizare a cardurilor de energie. A fost trimis deja către toate oficiile poștale din țară, pentru ca poștașii să fie pregătiți să vină în sprijinul beneficiarilor. Fiind o măsură cu un asemenea impact în ceea ce privește numărul de beneficiari, este firesc că nu poate exista un tipar standard.

Noi trebuie să fim pregătiți pentru a preîntâmpina orice posibilă deficiență. În acest sens, poștașii din întreaga țară sunt pregătiți și au materialele necesare pentru a-i ajuta pe beneficiari. Am discutat cu ei zilele trecute și vom mai avea video call-uri pentru a ne prezenta realitatea de la firul ierbii. Pe această cale vreau să le mulțumesc, pentru că ei au făcut ca această măsură să fie cu adevărat posibilă”, a transmis Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ce documente trebuie prezentate pentru plata facturilor la energie?

Potrivit MIPE, documentele obligatorii necesare pentru efectuarea plății facturilor la energie prin mandat poștal sunt:

– cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal, în original;

– actul de identitate al beneficiarului de sprijin, în original;

– documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie şi/sau, după caz, faţă de asociaţia de proprietari/locatari.

În situația documentelor justificative, certificatul de validare a datoriei trebuie prezentat în original, iar facturile la energie pot fi aduse în original sau pot fi prezentate, pe telefon, în format electronic.

În cazul reprezentantului legal/împuternicitului convențional se va prezenta și împuternicirea în original, actul de identitate al celui împuternicit în original, actul de identitate al beneficiarului de sprijin în original, certificatul de naștere al minorului (în cazul în care beneficiarul este minor).