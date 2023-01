În cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, Liviu Dragnea a vorbit despre noul său proiect politic. Formațiunea va purta numele de România Suverană.

„Mă bazez pe oameni care au făcut politică și care sunt în regulă. Oameni cu mintea la ei, cu vorbele la ei, cu caracter. Sunt și oameni specializați pe anumite domenii cu care colaborez ceva”, a spus fostul lider PSD.

Noul partid al lui Liviu Dragnea vine cu soluții în mai multe domenii

Acesta a precizat că noul partid politic vine cu soluții în mai multe domenii, cum ar fi agricultura, familiile vulnerabile și altele.

„Vă prezint o parte din programele care vor fi prezentate în detaliu anul ăsta și următorul. Mi-am făcut câteva notițe în câteva domenii: agricultură, familiile tinere, familii foarte sărace și câteva chestiuni generale, urmând să luăm fiecare domeniu în parte.

Agricultură: Un program de înființare a comunităților agricole sociale. Minim 5 asociați, maxim 50. Domniciul să fie în zona rurală. Toți trebuie să fie angajați la această societate agricolă. Guvernul va aloca bani gratuit. 10.000 euro pe an pentru fiecare asociat timp de 25 de ani pe baza unui business plan. Ministrul Agriculturii se va ocupa de plan, o să detaliem în perioada următoare.

Programe personalizate pentru fiecare tip de legume. Am făcut analize, am făcut calcule, suntem pregătiți cu resursele financiare”, a declarat Liviu Dragnea la Realitatea Plus.

„Avem un program pentru redarea demnității profesionale: medici, avocați, profesori. Redarea demnității pentru cei care lucrează în Ordine Publică și siguranță națională. Mă refer în special la cei care lucrează în Ministerul de Interne și în Ministerul Apărării”, a continuat el.

Ajutor pentru familiile tinere și familiile sărace

„Vorbim de familii. Prezint doar două progame: pentru familiile tinere și familiile sărace. Peste 30 de familii sunt în zona de sărăcie. 2,2 milioane de familii sunt în acestă zonă după datele mele. Pentru cei care au sub 2000 lei net pe fiecare membru de familie se vor aloca câte 5000 de euro în primele zile ale anului pentru a-și face un plan de familie.

Pentru familiile tinere cu copii și fără copii, dar care nu sunt căsătorite de mai mult de 3 ani. Familii până în 35 ani. O sumă de 150.000 euro pentru construcția de locuințe”, a mai spus fostul lider PSD.