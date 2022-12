În cadrul negocierilor, Nehammer a cerut construirea unui gard la frontiera Turciei cu Bulgaria, pentru a proteja țara de migranți.

„Faptul că Comisia UE este acum pregătită să pună la dispoziție fonduri suplimentare este un prim succes semnificativ! Și un semnal foarte pozitiv și important că nu vom lăsa Bulgaria în pace atunci când vine vorba de protejarea frontierelor sale externe”, a declarat oficialul austriac.

Comisia Uniunii Europene susține că depinde de Bulgaria să decidă cum dorește să își protejeze granițele. UE oferă aproximativ 220 de milioane de euro în vederea securizării frontierelor din estul Turciei, iar de acești bani beneficiază și Bulgaria.

„Suntem în parteneriat cu Bulgaria pentru a ne asigura că își poate face treaba”, a declarat purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene.

„Bulgaria are nevoie de sprijinul nostru deplin”

Karl Nehammer a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a transmis că Bulgaria are nevoie de sprijin pentru a-și proteja frontierele, iar Comisia Europeană este dispusă să aloce fonduri suplimentare pentru acest lucru.

„Bulgaria are nevoie de sprijinul nostru deplin pentru protejarea frontierelor sale externe, după cum am subliniat și am solicitat ieri la summitul UE. Faptul că Comisia este acum pregătită să pună la dispoziție fonduri suplimentare este un prim succes semnificativ”, a scris acesta pe contul său de Twitter.

Totodată, s-a arătat mulțumit de faptul că cererea sa a primit un răspuns rapid.

„Pașii următori trebuie făcuți acum în discuțiile cu Bulgaria și trebuie să urmeze măsuri concrete. Sunt foarte încântat că, în cele din urmă, a fost făcută această mișcare cu privire la problema importantă a protecției noastre comune a frontierelor externe”, a mai postat cancelarul austriac.

Marcel Ciolacu, scrisoare pentru Karl Nehammer

Vineri, Marcel Ciolacu i-a trimis o scrisoare oficială lui Karl Nehammer, în care a subliniat că România şi românii merită să facă parte din spaţiul Schengen şi l-a invitat pe acesta în ţara noastră.

„România și românii merită să facă parte din Schengen! Este ceea ce i-am transmis cancelarului austriac, Karl Nehammer, printr-o scrisoare oficială și prin intermediul presei austriece! L-am invitat în România să se convingă singur de eforturile țării noastre și ale poporului nostru.

Trebuie să vadă cum este să fii în prima linie de apărare a Europei în războiul cu Federația Rusă. Să vadă ce înseamnă sute de kilometri de graniță comună cu Ucraina și Republica Moldova. Să vadă cum România a găzduit sute de mii de refugiați, majoritatea mame cu copii fugind din calea morții. Să vadă cum transportăm milioane de tone de cereale pe șosele românești și prin Portul Constanța. Să vadă cum am asigurat energie pentru ca frații noștri de peste graniță să nu înghețe de frigul la care îi condamnase Putin!”, a transmis Marcel Ciolacu într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare.