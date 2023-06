În urmă cu 14 ani, Mircea Sandu, fost mare fotbalist al României, a primit un diagnostic teribil din partea medicilor. Fostul sportiv s-a luptat cu un cancer la ficat pe care a reușit să-l învingă. Din păcate, în 2020, boala a reapărut la plămâni, iar în 2022 a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

Cum se simte Mircea Sandu?

Mircea Sandu a dezvăluit cum se simte în prezent și cum a găsit curajul de a lupta în continuare pentru a trăi.

„Am reușit, cât am reușit, s-o țin sub control. În fond totul e controlabil pe lumea asta! Pe de altă parte, am problemele mele private pe care nu le voi explica acum, așa cum nu am făcut-o prea tare nici în trecut. Pe scurt, sunt bine, sănătos, mă plimb, vorbesc la telefon.

Eu și soția mea suntem niște bunici sănătoși, care ținem legătură cu nepoții și copii și care la 70 de ani încearcă să facă tot ceea ce se poate la această vârstă. Mă simt un cetățean al planetei, încă în forță, dornic să trăiască.

Viața te învață multe lucruri încă de mic copil. Inclusiv autocontrolul. Trebuie să știi să te controlezi, fiindcă picioarele te duc acolo unde le spui, dar capul e cel menit să gândească.”, a spus Mircea Sandu.

Mircea Sandu a mai dezvăluit că în prezent urmează un tratament destul de dificil. Fostul sportiv este nevoit să ia foarte multe pastile pentru a încerca să învingă boala.

„În momentul de față trebuie să fac tratament. Dimineața iau 12 pastile. La prânz, alte șapte. Seara, ceva mai multe, 17 pastile. O să trec eu și peste asta, nu mă doboară pe mine un cancer„, a mai dezvăluit Mircea Sandu, pentru impact.ro

Mircea Sandu, un fan al tenisului

Deși este un microbist convins, Mircea Sandu a dezvăluit că este un fan al tenisului.

„Novak Djokovic ne-a demonstrat ceea ce poate face un super talent care apare foarte rar în istorie. La fotbal, am fost fanul Interului.

E echipa cu care țin de foarte multă vreme și pe care m-am bucurat foarte tare că am și reușit cândva s-o înving. Italienii au avut șansa lor de a câștiga, dar mintea formidabilă a lui Guardiola și o brumă de noroc au schimbat datele chestiunii!”, a spus Mircea Sandu.