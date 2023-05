Vladimir Putin și-a lansat in februarie 2022 „operațiunea militară specială” asupra Ucrainei, țară care, la acea vreme, era percepută ca având o armată mai mică și ineficientă. Cu toate acestea, eforturile de apărare ale Ucrainei, susținute de ajutorul militar occidental, combinate cu slăbiciunile trupelor lui Putin, au dovedit că Rusia pare depășită, transmite Newsweek.

Cu ce se confruntă acum Vladimir Putin?

După mai bine de un an de conflict, luptele rămân concentrate în regiunile cele mai estice ale Ucrainei, analiștii considerând că tentativele Rusiei au eșuat în mare măsură. În plus, pierderile militare suferite de ruși pe câmpul de luptă l-au expus pe Putin criticilor, mulți dintre cei care susțineau războiul din Ucraina punând acum sub semnul întrebării eficiența conducerii militare a Moscovei.

Girkin, figură importantă în timpul anexării Crimeei, în 2014, considerat vinovat de doborârea zborului 17 al companiei Malaysia Airlines, este unul dintre cei care au susținut războiul, dar care, de la o vreme, pare să se delimiteze de strategia armatei lui Putin. Într-o postare pe Telegram, el l-a criticat pe președintele rus pentru lipsa obiectivelor și a unei strategii clare.

„Obiectivele războiului nu sunt definite, înțelegerea că „acest război, până la victoria completă a uneia dintre părți”, nu se zărește nici printre locuitorii Planetei Poneilor Roz”, a scris Girkin.

Când a anunțat invazia Ucrainei, Putin a enumerat câteva dintre obiective: să elibereze regiunea separatistă Donbas și să elibereze guvernul ucrainean de naziști. Aceste obiective au fost analizate de analiști, care au remarcat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski este evreu. În schimb, războiul declanșat de Rusia a fost văzut ca un efort de a ocupa teritoriul ucrainean.

Nicio strategie pentru acest război

Girkin a continuat, susținând că nu poate exista „nicio strategie” pentru război, câtă vreme Putin nu este clar cu privire la obiectivele sale. El consideră că acesta este unul dintre motivele pentru care Ucraina a reușit să obțină victorii.

„Dacă nu există o strategie, nu există o muncă conștiincioasă privind implementarea acesteia”, a scris fostul comandant. „Inamicul are o astfel de strategie și o pune în aplicare cu toată puterea lui”, a subliniat el.

Într-o postare separată, Girkin a profețit că Rusia va fi „învinsă” în curând, deoarece armata Rusiei „nu a reușit deloc să-și învingă inamicul în timpul campaniei de iarnă-primăvară”.

Pregătirile pentru contraofensivă „se apropie de sfârșit”

Remarcile lui Girkin vin pe măsură ce luptele pentru controlul asupra Bakhmut continuă, Grupul Wagner părând să renunțe la planurile de a părăsi orașul, care a cunoscut unele dintre cele mai intense lupte, potrivit Reuters. Comandantul ucrainean, generalul Oleksandr Syrsky, a declarat că forțele sale au respins trupele ruse în mai multe tentative de atac asupra orașului.

Între timp, Ucraina plănuiește să lanseze o contraofensivă în lunile următoare pentru a revendica mai mult teritoriu ocupat, deoarece luptele de ambele părți au stagnat în timpul iernii. În plus, ministrul ucrainean al apărării, Oleksiu Reznikov, a declarat că pregătirile pentru această contraofensivă „se apropie de sfârșit”.