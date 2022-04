Veste teribilă pentru toți românii! Leul se va deprecia în perioada următoare. La cât ajunge un euro

Analiștii financiari membri ai Asociației CFA România sunt de părere că leul ca înregistra o depreciere în următoarele 12 luni. Aceștia spun că, în următoarele șase luni, un euro va ajunge la 5,0402 lei, în timp ce, peste 12 luni, un euro va ajunge la 5,082 lei.

“Pe fondul aversiunii la risc declanșată de invazia Rusiei în Ucraina, indicatorul de încredere macroeconomică al Asociației CFA România și-a continuat scăderea și în luna martie. O consecință a acestei aversiuni crescute la risc este și reducerea anticipațiilor de creștere economică care s-au redus cu încă o jumate de punct procentual față de exercițiul anterior. Totodată și anticipatiile inflaționiste au continuat să crească. În ceea ce privește evoluția ratelor de dobânda, participanții la sondaj anticipează o majorare a ratei de dobânda de către Banca Națională la cel puțîn 4,25%, în următoarele 12 luni”, spune Adrian Codirlașu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică a scăzut

Pe de altă parte, acești analiști financiari mai spun că indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut la valoarea de 40,9 puncte datorită evoluției componenței de anticipații a indicatorului.

De asemenea, rata inflației pentru următoarele 12 luni este în creștere, aceasta urmând să ajungă la o valoare medie de 8,03 procente, reprezentând un nou maxim istoric consecutiv.

În plus, a scăzut ponderea respondenților care spuneau că prețurile proprietăților imobiliare din marile orașe vor crește în următoarele 12 luni, asta în timp ce nivelul cel mai mic în acest context a fost de 13,6%, în luna noiembrie 2020.

În ceea ce privește respondenții care considerau că prețurile la imobile vor scădea, ponderea acestora a scăzut și ea. Amintim că cea mai mare pondere în acest sens a fost atins în noiembrie 2020, atunci când a ajuns la nivelul de 40,9%.

Într-o altă ordine de idei, analiștii financiari membri ai Asociației CFA România arată că deficitul bugetar estimat pentru acest an are o valoare medie a anticipațiilor de 6,7%, în timp ce evoluția PIB-ului în termeni reali pentru acest an este de 3,0%.

Analiștii mai anticipează un nivel al inflației de 8,03% peste 12 luni (10,15% în prezent) și un nivel al indicatorului ROBOR la 3 luni de 5,28%, față de 4,7% în prezent.