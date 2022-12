Liderul AUR, George Simion, a explicat, în exclusivitate la Antena 3, motivul pentru care a organizat sâmbătă o serie de proteste în mai multe benzinării din ţară, după ce Austria a blocat aderarea României la Spațiul Schengen.

În jur de 200 de oameni au blocat o benzinărie OMV Petrom din Piteşti, acolo unde și-au manifestat nemulțumirea faţă de decizia Austriei de a vota împotriva aderării României la Schengen.

„Știți cum este? Politicienii români spun că nu mai trebuie să mergem în Austria la ski și la shopping. 99,9% dintre români nu merg la ski și la shopping în Austria.

Le dau o veste: 99% dintre români sunt afectați de faptul că sunt prețuri mari la pompă, de faptul că nu avem gaze naturale extrase încă și nu există un plan concret de a extrage gazele naturale din Marea Neagră, în sensul ăsta Austria favorizând Rusia în mod clar.

Și lemnele cu care ar trebui să se încălzească mare parte din populația rurală care există lângă păduri nu sunt accesibile pentru această populație pentru că anumite companii austriece taie aceste lemne și le duc direct în Ungaria, în Austria, se încălzesc austriecii, ungurii, iar noi nu avem voie”, a declarat George Simion pentru Antena 3.

Protestul va continua la Craiova și Ploiești

Liderul partidului AUR a anunţat că protestul de sâmbătă, 10 noiembrie, dintr-o benzinărie OMV Petrom din Piteşti şi alta din Galaţi, se va repeta şi în zilele următoare la Craiova sau Ploieşti.

„Avem filială pentru că șase milioane de români nu și-au găsit locuri de muncă decente în țară și a trebuit să emigreze.

Rudele celor care în momentul ăsta își calculează fiecare bănuț pentru că se confruntă cu această creștere de prețuri de care, acuz în mod direct, și OMV Petrom”, a transmis Simion.

Simion: Nu am alimentat deloc, nici cu 10 bani!

În același timp, întrebat despre cum au reacționat angajații benzinăriei pe care au blocat-o, George Simion a declarat că majoritatea salută decizia de boicotare.

„Majoritatea angajaților, că am fost ieri și la o benzinărie OMV, majoritatea ne salută, ne susțin, au condiții grele de muncă, sunt plătiți foarte prost, astăzi am salutat angajații de acolo, nu au avut nicio problemă.

Ne-am tras mașinile fiecare la câte o pompă și le-am lăsat acolo, am scos cheia din contact și le-am lăsat acolo, nu am alimentat deloc, nici cu 10 bani, nici cu 20 de bani și am scandat ceea ce au văzut telespectatorii dumneavoastră, în semn de protest, pentru ca Rareș Bogdan și ministrul Antreprenoriatului să rupă cămașa de pe ei, să țipe cum trebuie să boicotăm produsele austriece.

Noi trecem la fapte pentru că ei sunt aceeași care spuneau că vom intra în spațiul Schengen, sunt aceeași care spuneau sau spunea premierul Ciucă că nu trebuie să deranjăm europarlamentarii, nu trebuie să îi jignim nici măcar cu o floare că nu-i bine”, a mai transmis liderul AUR.