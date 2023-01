Fostul tenisman român Ion Ţiriac a afirmat, joi, 12 ianuarie, că jucătoarea Simona Halep, care a fost testată pozitiv cu roxadustat în urma unui control efectuat la US Open, este în mod cert „de apărat” în procesul de doping în care încearcă să îşi demonstreze nevinovăţia. Acesta a precizat că avocaţii care se ocupă de proces sunt „lenţi”.

Avocații sunt foarte lenți

„Am văzut-o acum trei zile pe Simona, se antrenează la Stejarii. Acolo îi dau eu voie să se antreneze, pentru că nu trebuie să cer voie la nimeni. După părerea mea, avocaţii ei sunt lenţi, lenţi.

Eu ştiam doi avocaţi, unul care a fost avocatul CIO în 2000 la Sydney, care a plecat atunci de la CIO pentru că proba fusese manipulată, adică de la 60 ml la peste 100 ml peste noapte. Deci el e un bun avocat şi a plecat de la CIO şi e la Lausanne, pe lângă TAS. Şi mai este un avocat pe care îl ştiu tot în Lausanne.

Dar ea a luat pe altcineva şi sper ca acei avocaţi să îşi facă datoria. Pentru că ea de bine, de rău e la sală în fiecare zi, dă cu racheta în minge şi mai vrea (n.red. – să joace). Dacă într-adevăr este un medicament care a fost viciat sau un aliment viciat… Eu din ce am înţeles, Simona este de apărat din toate punctele de vedere.

Problema este că ea din august nu a mai jucat. Că eu nu sunt de acord nici cu ce a jucat cu 2 ani înainte, e altceva. Însă dacă ea nu mai a jucat… şi are 25-26 de ani… lăsaţi 30 şi… arată de 25 pe teren.

Însă săptămânile în care nu joacă se adună şi e periculos şi trist.”, a afirmat Ion Ţiriac despre cazul de dopaj al Simonei Halep, prezent la Patinoarul din Otopeni cu ocazia lansării unui program de selecţie pentru echipele de hochei ale Fundaţiei Ţiriac.

Simona ar trebui deja să fie pe teren

„Simona este o doamnă de 30-31 de ani care a fost de sute de ori controlată şi e controlată înainte unui turneu în care a şi pierdut în primul tur. Ea a făcut un gest… a spus ‘Nu-mi atingeţi echipa’.

Cum să nu-ţi atingă nimeni echipa când tu habar nu ai ce mănânci? Ce bei când te antrenezi? Ăia au responsabilitatea. Eu îmi aduc aminte la Sydney că antrenorii schimbau farfuriile cu sportivii. Asta ca nu cumva (n.red. – să le fie contaminată mâncarea voit). Şi ne aducem aminte de Nurofen. Însă lucrurile astea se pot întâmpla.

E absolut justă legea. Ori le dai drumul tuturor să facă ce vor, vorba aia, să moară drogaţi, sau respecţi legea. Eu am spus, am fost la WADA, eu am fost în comitetul ăla de cinci când s-a înfiinţat şi am avut cuvânt mare. Dacă eu îi deschid gura unui sportiv şi altul îi bagă ceva, e dopat.

Are dreptul să se apere, dar e dopat. Însă după părerea mea ar trebui să fie deja pe teren (n.red. – Simona). E foarte dificil în asemenea situaţii să dai sfaturi. Eu i-am spus Simonei care sunt avocaţii, iar acum am aflat că unul murise, nu ştiam.”, a explicat Ion Țiriac, fostul jucător de tenis.