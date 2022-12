Veste bună pentru toată România: După 30 de ani, în sfârşit, Moldova va avea autostradă

Totodată, Marcel Ciolacu a spus că românii „s-au săturat de promisiuni” și a explicat că este vorba despre despre trei loturi, cu o lungime totală de aproximativ 96 de kilometri.

Declarația a venit într-o conferință de presă prilejuită de semnarea contractelor pentru construcţia celor trei loturi ale autostrăzii Focşani-Bacău, la care a participat și Sorin Grindeanu.

„După 30 de ani, în sfârşit, Moldova va avea autostradă. Astăzi s-au semnat încă trei contracte din cele 13. Până acum s-au semnat mai mult de jumătate şi aproape 80% sunt adjudecate dintre tronsoanele care vor constitui mult aşteptata autostradă a Moldovei de 30 de ani. Cred că românii s-au săturat de promisiuni, de vorbe, de 30 de ani de aşteptări.

Ministerul Transporturilor a semnat până acum contracte din PNRR de aproximativ 18 miliarde. Este o premieră pentru România şi pentru Ministerul Transporturilor. Numai astăzi s-au semnat 6,5 miliarde. Şi ieri, împreună cu toţi parlamentarii, ne-am asumat un buget al României în care pentru prima oară avem 7,2% prinşi la investiţii.

Dacă se va menţine acest ritm, vom avea şi prima oară în România un buget cu 7,2% la investiţii, dar şi realizate. Cred că aici este marea provocare. Numai aşa putem depăşi crizele suprapuse şi să încercăm să combatem acest fenomen de inflaţie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Informațiile transmise de Sorin Grindeanu

La rândul său, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a menţionat că în ultimii cinci ani au fost semnate contracte de 20 de miliarde de lei.

„Odată cu ziua de azi putem spune că am semnat anul acesta, până acum, şi mă uit la colegii mei, poate mai îmi pregătesc surprize, a însemnat contracte de peste 18 miliarde, 18,5 miliarde fără TVA la Ministerul Transporturilor, în 2022. Ca să faceţi o comparaţie, între 2017 şi 2021, adică cinci ani, în cinci ani s-au semnat contracte de 20 de miliarde.

În anul acesta, până acum de 18,5. Foarte important acest pas pentru că dincolo de bornele din PNRR, dincolo de faptul că trebuie să terminăm toate aceste investiţii, nu putem să construim autostrăzi fără a avea contracte la bază. De 30 de ani noi spunem că trebuie să traversăm Carpaţii, dar până anul acesta noi nu am avut contracte. Vorbeam doar poveşti.

Am convingerea că până la sfârşitul anului se poate să desemnăm şi noi, ca şi CNAIR, ca şi Minister al Transporturilor, să desemnăm câştigătorii şi pe celelalte trei loturi de la Bacău la Paşcani. Am cerut colegilor de la CNAIR şi se ţin de această ţintă şi îi felicit pe domnul director şi pe toţi ceilalţi colegi de acolo, de la CNAIR, ca până la sfârşitul anului 2022 să avem semnate toate contractele, să avem desemnaţi câştigătorii pe toate cele 13 loturi de la Ploieşti la Paşcani. Urmează ca în următoarele zece zile să fie desemnaţi, aşa cum am spus, şi ultimii câştigători, pe cele trei loturi de la de la Bacău la Paşcani”, a declarat Sorin Grindeanu.

De asemenea, ministrul a spus și că săptămâna viitoare va fi dată hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor pe capetele din Autostrada A8.

„Vreau să vă anunţ că luni se va aproba în Guvern, se va da Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor pe capetele din A8. Asta înseamnă că până la sfârşitul anului va fi lansată o licitaţie şi vor fi lansate şi capetele din A8. A13, aşa cum ştiţi, la fel de importantă, nu e o autostradă mai importantă decât alta. A7 mai importantă decât A13 sau A13 decât A8. Toate sunt importante pentru că Moldova are nevoie de dezvoltare în infrastructură”, a conchis Sorin Grindeanu.