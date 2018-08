Veste bună pentru cei care vor să se angajeze: Companii uriașe nu mai cer studii superioare

vineri, 17 august 2018

Sunt companii care fac schimbări radicale privind angajații. Printre ele se numără chiar giganții IT Google și Apple, dar și alte 13 mari companii din diverse domenii precum Ernst&Young, IMB, Whole Foods, Starbucks și Bank of America.