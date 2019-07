Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat că miercuri, în şedinţa de Guvern, va prezenta modul în care va fi efectuată, electronic, poprirea conturilor, această modificare legislativă urmând să făcută începând cu luna iulie.

„Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea ce am cerut, nota pentru a informa mâine, în şedinţă, Guvernul despre modul în care această poprire va deveni electronic efectuată, fără să se mai trezească omul cu sume de bani blocate, plata, pentru ca, după aia, deblocarea să dureze n zile, firma sau persoana fizică. (…) Eu am promis că se va schimba şi mâine în Guvern avem o informare exactă în acest sens. Începând cu luna iulie se face modificarea legislativă. Am făcut deja, este o aplicaţie la ANAF care va ţine legătura cu toate băncile, va comunica efectiv suma de plată (…) ANAF va notifica şi banca va popri exact suma pe care acea persoană sau firmă o are de plătit. O să vedeţi prezentarea în următoarele zile, exact noul mecanism cum va fi aplicat. Adică lumea va fi mulţumită, şi companiile, nu se vor mai crea astfel de blocaje sau abuzuri din partea ANAF”, a explicat Teodorovici, la Antena 3.

Pe de altă parte, ministrul Finanţelor a precizat că la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după schimbarea conducerii, în iunie s-a reuşit o depăşire a planului de încasări.

„La ANAF, după schimbarea conducerii, iată, rezultatele sunt foarte bune. Luna iunie reprezintă o depăşire de plan la ANAF, mică, dar e depăşire de plan. Până la final de an se recuperează ceea ce a avut doamna preşedinte Călugăreanu ca şi mandat foarte clar. Deci lucrurile se schimbă la ANAF. Va fi şi acolo o schimbare radicală”, a spus Eugen Teodorovici.

Mirela Călugăreanu a fost numită la începutul lunii iunie în funcţia de preşedinte al ANAF, printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă, în locul Mihaelei Triculescu, care îl înlocuise în ianuarie pe Ionuţ Mişa în această funcţie.

Te-ar putea interesa și: