Venituri uriașe pentru judecătorii CCR, Daniel Morar și Mona Pivniceru! Cât încasează lunar din PENSIE + salariu!

În 2017, potrivit declaraţiei de avere din iunie 2018, Daniel Morar are o pensie de 331.460 de lei pe an. Salariul de judecător al CCR este de “doar” 291.951 de lei pe an. Cu alte cuvinte, salariul este de 24.329 lei lunar. La pensie, Morar a notat în paranteză, inclusiv restanţe. Cu şi fără aceste restanţe, este evident că Daniel Morar primeşte mii de euro lunar. Și asta la doar 52 de ani! Tot din declaraţia de avere, aflăm că familia Morar încasează pe an, din chirii 14.229 lei net.

Colega sa de la Curtea Constituţională, Mona Pivniceru are un salariu de de 305.783 ron anual. Adică 25.481 ron pe luna, ceea ce înseamnă peste 5.500 euro/lună. În plus, ea mai primeşte şi o pensie de la Casa de Pensii Iaşi a cărei valoare anuală este de 322.061 ron. Ceea ce înseamnă 26.838 ron pe lună, adică peste 5.800 euro pe lună. Pe lângă toate acestea, Pivniceru primeşte pe an şi o sumă de 20.710 ron din drepturi de proprietate intelectuală de la Editura HAMANGIU SRL.