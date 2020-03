Rocsana Marcu a câştigat recent un proces cu fiul fostului primar din Giurgiu, Adrian Ştefan Iliescu, tatăl Mayrei, unul dintre copiii săi, care nu-şi văzuse niciodată fiica deoarece nu şi-o dorise. Procesul dintre vedetă şi tatăl primului său copil durează de ani de zile. În urma procesului, Adrian Ştefan Iliescu este obligat să plătească retroactiv pensie alimentară, deoarece nu a achitat-o deloc până acum. În plus, se pare că problemele sunt ceva mai mari. Este posibil ca tatăl Mayrei să fie chiar şi executat silit din cauza cheltuielilor neachitate către fiica sa. Potrivit click.ro, surse apropiate ei spun că şi-a dorit doar ca Adrian Ştefan Iliescu să vină să îşi vadă fetiţa.

Anunţul avocatei vedetei

“Clienta mea a câştigat procesul împotriva tatălui fetiţei acesteia, domnul Iliescu! Acesta a fost obligat la acoperirea cheltuielilor privind creşterea şi educarea minorei, obligaţie pe care şi la acest moment o ignoră! Într-adevăr, s-a demarat procedura de executare silită împotriva tatălui. Executorul judecătoresc a procedat la indisponibilizarea tuturor veniturilor obţinute de Adrian Ştefan Iliescu, iar la acest moment suntem în faza de evaluare a bunului imobil constând în casa de locuit aparţinând debitorului, urmând ca în cel mai scurt timp să se procedeze la scoaterea la licitaţie publică a bunului. Totodată au fost luate şi toate măsurile de indisponibilizare a autoturismului pe care refuză să-l predea executorului judecătoresc”, a transmis avocat Ramona Aldea, potrivit click.

Povestea dintre Rocsana Marcu şi Adrian Ştefan Iliescu

Relaţia dintre Rocsana Marcu şi Adrian Ştefan Iliescu a fost scurtă, dar intensă. Chiar dacă cei doi au fost prezentaţi ca un cuplu la sfârşitul anului 2006, se pare că la începutul lui 2007, atunci când Rocsana de-abia aflase că este însărcinată cu Mayra, cei doi s-au despărţit. Până în prezent, Adrian Ştefan Iliescu nu şi-a văzut încă fiica, acum în vârstă de 12 ani. Rocsana Marcu are două fete care învaţă la şcoli particulare. Mayra (12 ani) este la şcoală în limba engleză, iar Indira (8 ani) este la şcoală cu predare în limba franceză. Amândouă sunt firi sportive, fac tenis de câmp şi înot. Rocsana Marcu nu doar că are propriul business cu lenjerie intimă şi pijamale, Jadeite, marca ei, dar face bani frumoşi şi din postura de MC – prezentator de evenimente, dar şi ca artist, vedeta cântând muzică de petrecere, ceea ce îi aduce un plus în venituri.

