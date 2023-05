Vasile Lavric a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare cu executare

Marți, 16 mai 2023, Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv pe Vasile Lavric la 30 de ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de violență în familie în varianta omorului calificat și profanare de morminte. Condamnarea sa este dată doar pentru uciderea soției sale, Aurica Bodnărescu, dosarul respectiv nefăcând referire la dispariția a încă cinci femei din anturajul său. În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asupra a șapte bunuri imobile ale lui Vasile Lavric, respectiv: două autoturisme.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat că inculpatul, în noaptea de 10/11 iunie 2020, și-ar fi luat soția de la domiciliul comun situat în municipiul Rădăuți, județul Suceava, transportând-o într-un loc necunoscut, după care, pe fondul geloziei, ar fi ucis-o intenționat, apoi i-ar fi ascuns cadavrul, care nu a fost găsit nici în ziua de azi, relatează Antena 3 CNN.

Ce a descoperit un profiler despre Vasile Lavric?

În decembrie 2022, un profiler de la Poliția Română i-a făcut analiza comportamentală a lui Vasile Lavric, relatează sursa citată anterior. Potrivit informațiilor transmise de acel profiler, „mâncătorul de femei” este un om simplu, de la țară, bântuit de imaginea perfectă a mamei sale, la al cărui nivel nu s-a putut ridica niciuna dintre femeile care au dispărut din cauza sa.

Toată viața sa s-a ghidat după modelul matern, însă femeile din viața sa l-au dezamăgit profund pentru că niciuna nu semăna cu mama sa. Niciuna dintre ele nu a reușit să se ridice la înălțimea idealului feminin al imago-ului matern, niciuna nu a egalat-o pe mama sa, care constituie obiectul de relație cel mai iubit și de necontestat din viața sa. Declicul s-a produs în momentul în care femeia din viața sa începea să se emancipeze, să capete arii de independență, născându-se, în acest fel, principalele conflicte.

Conform profilului psihologic al „mâncătorului de femei”, Vasile Lavric are predispoziţia de a se simţi cu uşurinţă jignit, are o sete de prestigiu personal şi are un sentiment pronunţat al propriei valori. În plus, este foarte gelos, nu are încredere în oamenii din jurul său şi se află într-o bănuială continuă.