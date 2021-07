Varianta Delta poate aduce un nou val al pandemiei. Situaţia este foarte gravă în mai multe țări din toată lumea

Specialiștii avertizează că Africa de Sud este copleşită de numărul de bolnavi afectați de COVID-19. Simultan, orașul Sydney din Australia a intrat într-o nouă carantină. Mai apoi, Israelul a transmis că impune carantina obligatorie pentru toţi turiștii, chiar şi pentru cei vaccinaţi anti-COVID.

Au fost anunțate noi restricții și în Olanda, în timp ce numărul cazurilor din Barcelona a crescut de 7 ori în ultimele două săptămâni, conform stirileprotv.ro

Un spital din Barcelona îşi reorganizează personalul medical pentru a face față unui nou val

În acest context, un spital din Barcelona îşi reorganizează personalul medical pentru a face față unui nou val de COVID-19 după ce numărul pacienților testați pozitiv a înregistrat o nouă creștere.

„Eram la serviciu, când am aflat că un coleg a fost infectat cu COVID-19. Nu am avut nici cea mai mică bănuială, dar el a infectat pe toată lumea. Adevărul e că eu unul nu am crezut că o să mă infectez vreodată cu acest virus. Nu am crezut, la fel ca majoritatea, dar acum cred. Când te afectează această boală, o iei în serios”, a transmis un pacient, potrivit sursei menționate.

„Prognoza noastră este că internările în spitale vor continua să crească dacă nu se vor aplica măsuri drastice la nivel naţional”, a explicat medicul Juan Pablo Horcajada.

Astfel, specialiştii transmit că apariţia unui nou val de coronavirus, în Europa, este doar o chestiune de timp, şi doar imunizarea poate reduce numărul îmbolnăvirilor, şi mai ales a formelor grave. De exemplu, Africa de Sud, unde mai puţin de două procente din populaţie a fost vaccinată, este în mijlocul unui val de COVID-19.

Au fost impuse noi restricții

Autoritățile din Germania au declarat întreaga Spanie drept zonă de risc din cauza variantei Delta, care este predominantă în peninsulă iberică, dar și în Germania, unde reprezintă două treimi din noile cazuri de infectare.

Tulpina respectivă se extinde şi în Olanda, mai ales în rândul tinerilor. Astfel, premierul ţării a anunţat noi restricţii asupra funcţionării cluburilor de noapte, restaurantelor şi festivalurilor de muzică, la numai două săptămâni după ce aceste măsuri fuseseră ridicate.

Totodată, autoritățile din Israel au decis să înăsprească restricțiile anti-COVID. Din ziua de 16 iulie, toţi turiştii care intră în ţară sunt obligaţi să se izoleze până la primirea unui rezultat negativ la testul PCR recoltat pe aeroport.

