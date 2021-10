A fost pandemie, suntem încă în pandemie. Cum ați ajutat sportul în această perioadă?

Începând din luna mai, Alexandrion Group a putut organiza din ce in ce mai multe evenimente. Am reușit o medie de 8-10 evenimente pe lună, care se apropie de normalul anilor trecuți de dinainte de pandemie. Toată vara, chiar și în septembrie, am organizat meciuri caritabile cu vedete din lumea fotbalului la Ploiești, Berceni…

Pentru cine ați strâns bani?

De exemplu, pentru tineri fotbaliști cu probleme de sănătate. În Berceni am incercat sa strangem pentru un tânăr fotbalist care a avut nevoie de mai multe tratamente în Turcia. Acesta a fost scopul unuia dintre evenimente. O echipă, reprezentanta Berceniului, a jucat împotriva uneia de vedete, din care au făcut parte Ionel Dănciulescu, Mugur Bolohan, Gigel Coman si multi altii fosti fotbalisti de mare valoare.

Am susținut lansarea unor cărți de sport, ca să arătăm că se face presă sportiva de calitate în țara aceasta.

Uite, chiar despre Rapid: „Rapidismul, istoria unui fenomen sportiv”, autor Pompiliu Nicolae Constantin. A mai fost „Air Majesty Michael Jordan”, de Emil Hossu Longin, iar acum, la COSR, care a fost gazdă, „100 de sportivi legendari”, semnată de Bogdan Socol, și multe alte cărți care au legătură cu lumea sportului.

În general vă îndreptați atenția spre mai multe sporturi…

In acest an, ca de fiecare data, am susținut și sporturi mai noi și interesante, cum sunt padbolul, baschetul 3×3, dar si evenimente de traditie precum Turul ciclist al Sibiului, unde oferim tricoul galben. Am avut privilegiul in acest an sa premiem unul dintre cei mai mari ciclisti ai lumii, Pascal Ackermann de la Bora–Hansgrohe cel care a castigat prologul la Sibiu si a primit tricoul galben oferit de Alexandrion Group.

Am avut evenimente organizate cu Ministerul Afacerilor Externe, „Diplomație în sport”, dar si alte institutii, am sărbătorit cu Rapidul 98 de ani de la înființare.

Spuneam de baschet 3×3, am susținut evenimentul de la Palatul Parlamentului, care a avut loc în sala Unirii, „Dribling pe sub candelabre” este un titlu potrivit pentru acest eveniment sportiv extraordinar. Presa internațională a remarcat și a scris că a fost în top 3 cele mai interesante locații în care s-au organizat vreodată competiții de gen. Au mai fost in top cele organizate la Turnul Eiffel și la muzeul din Amsterdam.

Am susținut și evenimentele naționalei de jurnaliști, intreceri corporatiste la minifotbal, am susținut și meciuri demonstrative de Old Boys, cum a fost cele cu Rapidul, si multe altele.

Pe tot parcursului sezonului estival am avut evenimente cu fotbal pe plajă la Eforie, Costinești si am oferit o multime de mingi de fotbal, baschet, volei, rugby, handbal celor care au vrut să facă sport in aceasta vara.

Am continuat parteneriatele de tradiție pe care le avem în Liga I și Liga a 2-a cu CS Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, echipe cu care realizam foarte multe actiuni, cum este si actiunea „ Mingi pentru suporteri” realizata impreuna cu cluburile partenere de aproape 7 ani.

Stim ca prin Fundatia Alexandrion organizati de ani buni cea mai importanta gala a sportului romanesc. Se va organiza si pentru 2021?

Sigur ca da! Urmeaza editia cu numarul 7 a Galei Trofeelor Alexandrion si va avea loc la debut de februarie ca de fiecare data. Sunt premiati sportivii cu cele mai bune rezultate de peste an. La editia ce va urma sunt premiate rezultatele sportivilor din 2021. Top 10 al sportivilor premiati este dat de voturile redactiilor sportive din Romania. Peste 25 la numar de redactii si publicatii sportive au votat in fiecare an. Dar la gala mai sunt si premiile Speranta acordate sportivilor la inceput de drum, premiul special acordat unor sportivi ce influienteaza oamenii sa faca sport prin exemplul lor, dar si premiul pentru intreaga cariera.