USR și PLUS au decis să meargă la alegerile locale din București cu un candidat comun și vor face astăzi anunțul oficial, au declarat pentru G4Media.ro surse din cele două partide. În competiția internă pentru desemnarea candidatului comun vor participa, cel mai probabil, Vlad Voiculescu (PLUS) și Roxana Wring (USR), care conduc organizațiile de București ale celor două partide.

Un astfel de anunț a fost făcut de Dan Barna, președintele USR, încă de vineri. El a spus că obiectivul Alianței USR PLUS e să aibă candidați comuni la alegerile prezidențiale, parlamentare și locale: Obiectivul acestei alianțe este ca într-un an și jumătate să dea președintele României, primarul Bucureștiului și primul ministru. Am făcut această alianță toată România.

Despre varianta ca Vlad Voiculescu să candideze la Primăria București s-a vorbit încă de acum câteva luni. Vlad Voiculescu a coordonat, împreună cu Cătălin Drulă de la USR, campania electorală a Alianței 2020 la alegerile europarlamentare. A fost ministru al Sănătății în guvernul Cioloș și, anterior, consilier al ministrului Finanțelor, Anca Dragu.

Roxana Wring este șefa USR București și consilier în Consiliul General al Municipiului București. Absolventă a Facultăţii de Limbi Germanice din Universitatea București, are un MBA în Afaceri Internaţionale (la Cass Business School din Londra) şi un Master of Science în Economie Politică Europeană (la London School of Economics).

Te-ar putea interesa și: