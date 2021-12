Ungurii vor să facă legea în România. Echipa de fotbal din Miercurea Ciuc a ajuns să pună condiții pentru a folosi limba română! Jurnaliștii de la GSP.ro au arătat cum, președintele Zoltan Szondy a spus că „în momentul în care presa şi televiziunile de specialitate române vor avea emisiuni şi în limba maghiară, din acel moment o să avem şi noi un site în limba română”.

Pe această temă sensibilă, jurnaliștii l-au luat la întrebări pe primarul Attila Korodi. El s-a eschivat, apreciind că este o temă de dezbatere, pe care nu ar vrea să o comenteze și că responsabilitatea trebuie să și-o asume cei de la club.

„Explicaţii ale preşedinţilor cluburilor de fotbal şi hochei din Miercurea Ciuc de ce nu vor să facă site-uri, pagini de socializare şi comunicate în limba română”. Este una dintre știrile publicate zilele trecute de Informația Harghitei, știre care conține declarații ale celor doi șefi referitoare la politica de a nu realiza comunicarea și în limba română. Primul care a reacționat a fost președintele lui Csikszereda, Zoltan Szondy.

„Am primit de mai multe ori această întrebare şi mă bucur să pot răspunde în faţa presei. În momentul în care presa de specialitate română şi televiziunile de specialitate române vor avea emisiuni şi în limba maghiară, din acel moment o să avem şi noi un site în limba română”, a spus Szondy.

La mine e în primul rând chestie de buget

În schimb, șeful echipei de hochei a invocat rațiuni financiare.

„Noi am încercat să facem, dar am reuşit şi n-am reuşit, pentru că majoritatea suporterilor sunt de limba maternă. Bineînţeles, eu aparţin de Ministerul Tineretului şi Sportului şi din cauza asta ar trebui să am. Acum funcţionează un site, unde, câteodată, mai lucrăm şi pe româneşte, dar în primul rând n-am angajat, n-am buget şi din cauza asta am problemele pe care le am. Încercăm să fie bilingvă chiar şi pe engleză, dar la mine e în primul rând chestie de buget”, a declarat Hodos Laszlo.

Liviu Câmpean e cel care conduce în calitate de redactor-șef Informația Harghitei.

„Chiar eu am fost cel care am adresat întrebarea respectivă. Ce m-a determinat să întreb? Am fost curios să aflu cum gestionează două cluburi sportive următoarea situație: cum se adresează ele pe site, pe Facebook, acelor suporteri români care nu cunosc limba maghiară. A răspuns domnul Szondy, care ați văzut ce a zis.

Cum explic răspunsul lui? E un personaj cunoscut ca fiind destul de radical, așa cum a fost cazul și cu fostul primar, și de aici se poate explica. Primarul Korodi n-a intervenit deloc în discuție, chiar dacă el a auzit și întrebarea, dar și răspunsul. Până la urmă, fiind vorba despre un club finanțat din Ungaria, se poate spune că e privat”, a declarat Câmpean pentru GSP.

Dacă vreți să faceți circ din acest subiect, îl puteți face, dar e unul artificial

Președinte Csikszereda a recunoscut că site-ul este doar în maghiară. Chestionat de ce nu face site-ul și cu varianta în limba română, el a arătat că este vorba despre buget. Întrebat dacă, în condițiile în care clubul pe care îl conduce activează în România, într-un campionat din România, nu ar fi normal să existe comunicare și în limba română, acesta a oferit un răspuns uluitor.

„Da, mi se pare normal! Dacă vreți să faceți circ din acest subiect, îl puteți face, dar e unul artificial. Știți câte echipe de Liga 2, ca să nu mai zic de Liga 3, nici măcar n-au site? Multe. Deci, unde e problema? (…) Dacă eu aș fi refuzat să discut acum cu dumneavoastră, la telefon, în limba română și aș fi cerut să vorbim doar în limba maghiară, dar nefiind neam prost, iată că dialogăm în limba română.