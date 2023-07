Acțiunea amplasării a 150 de cruci în Cimitirul eroilor din Valea Uzului este ilegală. O spune chiar președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba.

În cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul Consiliului Județean, acesta a precizat că acțiunea care a avut loc în cursul zilei de sâmbătă nu este legală. La conferința de presă au participat și Hajdú Gábor, deputat UDMR, şi Birtalan Sándor, primarul comunei Sânmartin.

Borboly Csaba a mai spus că Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului este transformat în șantier, adăugând, de asemenea, că mormintele sunt profanate.

“Legea trebuie respectată într-un stat de drept. Nu putem să ne ascundem, ci trebuie să fim prezenţi pentru a pune accent pe respectarea legii. Fiecare naţiune are dreptul să-şi comemoreze morţii într-un loc care să le aducă acestora respectul cuvenit. Acţiunea de sâmbătă a transformat Cimitirul eroilor într-un şantier, aceasta constituie o infracţiune.

Cei vinovaţi trebuie pedepsiţi. Valea Uzului, cu o istorie comună, poate fi un loc de mândrie pentru copiii noştri, pentru modul în care alegem să ne respectăm unii pe ceilalţi.

Cred că şi cetăţenii majoritari ai acestei ţări, românii, s-ar fi aşteptat ca, sâmbătă, forţele de ordine să arate că legile se respectă. Intervenţia forţelor de ordine nu poate fi o decizie politică şi toţi cetăţenii acestei ţări vor să vadă că cei care comit infracţiuni sunt opriţi.

Românii au nevoie să vadă în ţara asta că legile se aplică şi când nu sunt respectate, atunci se iau măsuri”, spune președintele Consiliului Județean Harghita.

Conflictul poate fi aplanat dacă se respectă înțelegerea de la 30 iunie 2023

Președintele Consiliului Județean Harghita a mai spus că acest conflict poate fi rezolvat dacă se respectă înțelegerea de la finalul lunii trecute.

Amintim că, la data de 30 iunie, reprezentanții județului Harghita și Bacău și reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au ajuns la un consens în ceea ce privește acest cimitir.

Mai precis este vorba despre luarea deciziilor de comun acord, cu consultarea internațională a statelor care au eroi înmormântați la Valea Uzului.

“Dorim ca înţelegerea din 30 iunie să poată să fie pusă în practică, pentru că până nu este pusă în practică, orice extremist, orice infractor va găsi o posibilitate, şi nu ne fac cinste nici ca popor, dar nici ca ţară, astfel de evenimente. Organele abilitate trebuie să facă demersuri, cei răspunzători să fie traşi la răspundere şi trebuie reinstalată situaţia din data de 30 iunie. Kilometrul zero pentru a reuşi să rezolvăm ceva este data de 30 iunie 2023. Dacă de acolo începem, atunci va fi pace şi linişte”, a adăugat Borboly Csaba.

Comunitatea a simțit că legile sunt respectate

Primarul comunei Sânmartin a intervenit și el și spune că a fost dezamăgit de acțiunea care a avut loc sâmbătă.

Birtalan Sándor adaugă că, în urma aplicării sentinței definitive a Curții de Apel Bacău, întreaga comunitate a simțit că legile sunt respectate.

“Oamenilor din Sânmartin le pare nespus de rău că iar am ajuns să ne certăm peste cadavrele celor căzuţi la datorie. În 29 iunie, fiind la faţa locului, m-am liniştit că trăim într-un stat unde legile sunt respectate. Sâmbătă, toţi cei care gândesc ca mine ne-am întristat şi suntem supăraţi că am ajuns să ne certăm peste un cimitir în care de 100 de ani îşi dorm somnul cei căzuţi la datorie. La 30 iunie am stabilit că vom discuta despre acele soluţii pe care o să le agreeze organele internaţionale care au eroi înmormântaţi acolo. Acest demers a fost întrerupt de acţiunea de sâmbătă”, a afirmat primarul.

Un eveniment sumbru în istoria postdecembristă a României

Nu în ultimul rând, deputatul UDMR Hajdú Gábor a spus că evenimentul care a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, 8 iulie, este un eveniment sumbru atât pentru istoria comunității locale, cât și pentru istoria postdecembristă a României.

“Este clar că ceea ce s-a întâmplat sâmbătă, 8 iulie, este un eveniment foarte sumbru, nu numai în istoria comunităţii noastre locale, ci şi în istoria postdecembristă a României.

Nu prea arată ca imaginea unei societăţi civilizate, democratice, în care ordinea de drept este menţinută. Nu este atât de mult întrebarea dacă pot fi amplasate cruci comemorative pe lângă drumuri, pe lângă terenuri aparţinând zonelor private sau publice, ci este vorba de o intervenţie absolut brutală asupra unor morminte, care nu este permisă.

Indiferent de faptul că în acel mormânt se odihneşte un soldat mort la datorie, de origine maghiară, română, austriacă, italiană sau germană.

Aşa cum nu ar fi permis să se intervină atât de brutal asupra mormintelor de la Mărăşeşti, Predeal, Oituz, la fel nu este permis să se intervină atât de brutal, necivilizat, ilegal, asupra unor morminte care se află în Valea Uzului”, spune acesta.

Deputatul UDMR a continuat și a spus că ”Ne manifestăm indignarea, pentru că este o acţiune care se îndreaptă pe de o parte şi împotriva comunităţii noastre, dar şi asupra ordinii de drept. Rolul organelor, aşa cum este stabilit în lege, este nu numai să supravegheze, ci şi să intervină dacă se comit infracţiuni sau ilegalităţi.

Mormântul unui soldat este un lucru sfânt şi dacă cineva în mod ilegal, brutal, cu echipamente de foraj intervine asupra acestor morminte, indiferent de naţionalitatea sau uniforma acelui soldat, jandarmul are datoria să intervină şi să oprească acea acţiune.

Toţi avem dreptul să comemorăm, toţi avem dreptul să ţinem slujbe, toţi avem dreptul să ne rugăm pentru soldaţii noştri, dar nu avem niciun drept, decât în limitele legii.

Vom face tot ce este de putinţă, prin mijloace legale, ca toţi cei care au participat şi au comis ilegalităţi să fie traşi la răspundere”.

Nenumărate procese pentru localitatea Valea Uzului și pentru cimitirul militar

Există numeroase litigii juridice în curs de desfășurare cu privire la dreptul de proprietate asupra Valea Uzului, a cimitirului militar și a clădirilor cazărmilor situate în cadrul așezării.

În plus, parcela românească din cimitir este, de asemenea, un subiect de dispută. Aceste procese judiciare implică diverse părți, inclusiv Sânmartin (județul Harghita), Dărmănești (județul Bacău) și prefectul județului Bacău, care au inițiat procese separate referitoare la aceste chestiuni.

În aprilie 2019, Consiliul Local Dărmănești a înființat o parcelă dedicată românilor în cadrul cimitirului militar situat la granița dintre județele Harghita și Bacău. La 6 iunie 2019, o serie de incidente violente au avut loc la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

Un grup de maghiari a format un lanț uman pentru a-i împiedica pe români să intre în cimitir și să participe la sărbătorirea Zilei Eroilor.

Ca răspuns, un grup de români a intrat cu forța în cimitir, ceea ce a dus la intervenția jandarmilor pentru a împiedica escaladarea situației. În plus, în această perioadă, s-a observat că mai multe cruci ale eroilor români din cadrul Cimitirului Valea Uzului au fost acoperite cu pungi de plastic.

La începutul lunii august 2019, orașul Dărmănești a inițiat o acțiune în instanță împotriva comunei Sânmartin pentru a cere anularea parțială a hotărârii din 2007 luată de Consiliul Local Sânmartin. Această hotărâre a declarat cimitirul militar din Valea Uzului și clădirile abandonate ale fostei cazărmi din apropierea cimitirului drept proprietate publică aparținând comunei Dărmănești. Valabilitatea hotărârii Consiliului local Sânmartin a fost confirmată ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2010.

În octombrie 2020, Curtea de Apel Târgu Mureș a luat o decizie definitivă în ceea ce privește litigiul privind cimitirul militar din Valea Uzului. Instanța a respins acțiunea în instanță inițiată de orașul Dărmănești, prin care se cerea anularea hotărârii Consiliului Local Sânmartin de trecere a cimitirului militar în proprietatea publică a comunei.

La 28 iunie 2023, în urma unei hotărâri judecătorești, crucile de beton care fuseseră amplasate de Primăria Dărmănești în cimitir au fost îndepărtate.

Ulterior, la 8 iulie, reprezentanții organizației „Calea Neamului” au instalat 150 de cruci din lemn pe locul unde fuseseră îndepărtate crucile din beton.