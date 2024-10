Ungaria se opune trimiterii unor consilieri militari din UE în Ucraina

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a reamintit tuturor că Ungaria este ferm împotriva propunerii de a trimite consilieri militari din UE în Ucraina, considerând-o „extrem de periculoasă”.

Planul este periculos din cauza riscului de escaladare a conflictului militar între UE și Rusia. Ungaria nu a împiedicat, totuși, pe alții europeni să acționeze în acest sens, dar acum se cere ca UE să delege consilieri militari la Kiev ca parte a acestei operațiuni militare, ceea ce depășește liniile roșii ale Ungariei.

„Ungaria este ferm împotriva propunerii extrem de periculoase de a trimite consilieri militari din UE în Ucraina. Acesta este o linie roşie pentru Ungaria. Presiunea de a extinde mandatul misiunii militare UE de instruire în Ucraina a fost puternică. Când Uniunea Europeană a început să instruiască soldaţi ucraineni, noi ne-am abţinut constructiv, semnalându-ne dezacordul. Planul era periculos, având în vedere riscul de escaladare şi adâncire a conflictului între UE şi Rusia. Ungaria nu i-a împiedicat, totuşi, pe alţii să fac acest lucru. Însă acum ei cer ca Uniunea Europeană să delege consilieri militari la Kiev ca parte a acestei operaţiuni. Ei bine, aceasta trece dincolo de liniile (noastre) roşii”, a declarat, luni, oficialul maghiar într-o conferinţă de presă ce a avut loc după o reuniune a Consiliului Afaceri Externe al UE la Luxemburg.

Croația este de partea Ungariei

Ungaria nu este singura țară din UE care refuză să se alăture acestei misiuni. Președintele Croației, Zoran Milanovic, a spus că nu va aproba trimiterea soldaților croați pentru a sprijini Ucraina în cadrul NATO deoarece îi este teamă că războiul din Europa de Est s-ar putea extinde și în Croația, iar siguranța țării sale este mai importantă.

Această decizie contrazice ceea ce s-a stabilit la Summitul NATO din iulie 2024, unde s-a decis să se creeze o inițiativă numită NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Aceasta inițiativă are rolul de a coordona ajutorul militar și instruirea oferită Ucrainei de către parteneri. Obiectivul NSATU este de a ajuta Ucraina să își îmbunătățească forțele de apărare și securitate și să se integreze mai bine cu NATO.