Care este interesul Ungariei în relația cu România? Ministrul de Externe vrea „cea mai bună colaborare posibilă”

Declarația lui Szijjarto Peter a fost făcută într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

„Interesul nostru în Ungaria este să avem cea mai bună colaborare posibilă cu România şi să construim, să clădim această colaborare continuu. Avem motive nenumărate, pe care nu trebuie să le explic. Cu cât este stabilitatea politică mai mare în România şi Guvernul mai stabil în România, cu atât este mai uşor să construim o colaborare.

Deci, sper că în viitorul apropiat şi relaţiile dintre Ungaria şi România vor continua pe drumul deja început şi vom putea relata dezvoltări şi progres continuu, indiferent de care parte a graniţei trăim”, a explicat ministrul ungar al Afacerilor Externe şi Comerțului Exterior.

Szijjarto Peter a mulţumit maghiarilor din Transilvania pentru votul acordat FIDESZ

De asemenea, acesta a mulţumit maghiarilor din Transilvania pentru votul acordat FIDESZ şi pentru participarea la alegerile din 3 aprilie, precum şi autorităţilor române şi Poştei Române, pentru buna derulare a votului prin corespondenţă şi de la consulatele maghiare din România.

„Întotdeauna vom fi alături de maghiarii din afara graniţelor, îi vom susţine, indiferent dacă este vorba despre programe economice, sociale sau despre susţinere pentru continuarea”, a completat ministrul.

La rândul lor, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus anterior că România se află într-o perioadă extrem de dificilă. Acesta este de părere că țara noastră va avea de făcut investiții enorme în industria alimentară în următorii ani, pentru a evita o criză fără precedent.

„Noi trebuie să susţinem industria alimentară, pe de o parte, pe de altă parte, dacă noi susţinem investiţiile în depozite mari, sigur că poţi să ţii în ţară materia primă, dacă nu, atunci se exportă totul. (…) România ar trebui să investească în industria alimentară enorm de mult în următorii ani şi acest lucru înseamnă în ferme, în depozite, în desfacere, în comerţ şi, sigur, în prelucrarea materiilor prime.

Acesta ar trebui să fie un program de 5-7 ani, altfel nu merge. Sunt convins de acest lucru, cunosc cât de cât acest domeniu, şi vorbesc cu fermieri, cu procesatori şi ei doresc acest lucru. Am discutat în Guvern, am discutat în coaliţie şi acesta este primul pas într-o criză pe care nu am dorit-o, dar trebuie să facem primul pas”, a declarat Kelemen Hunor într-un interviu acordat la B1 Tv.