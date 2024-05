S-au aflat care sunt cele șase state membre ale Uniunii Europene care și-au confirmat participarea diplomaților la inaugurarea lui Vladimir Putin.

Radio Svoboda a obținut informații cheie în acest sens. Conform sursei citate, un stat s-a retras în ultimul moment, conform raportului „Radio Liberty”.

Conform listei obținute de publicație, la ceremonia de depunere a jurământului de către Vladimir Putin au participat mai mulți diplomați. Ei vin din Franța, Grecia, Cipru, Malta, Ungaria și Slovacia.

Potrivit informațiilor obținute de la surse din cercurile diplomatice ale Uniunii Europene, Belgia avea inițial intenția de a trimite un reprezentant la acest eveniment. Însă, în dimineața zilei de 6 mai, s-a aflat că țara nu va participa la ceremonie.

Conform raportului Reuters din seara zilei de 6 mai, șapte țări, inclusiv Franța, cu reprezentare la nivel de ambasador, au planificat să participe la ceremonia de inaugurare a lui Putin.

Trebuie reamintit că Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a făcut o declarație clară.

Oficialul ucrainean a spus că nu găsește niciun motiv să îl recunoască pe Vladimir Putin, liderul Kremlinului, drept președinte ales democratic și legitim al Rusiei.

Vladimir Putin a depus jurământul pentru al cincilea mandat de președinte al Federației Ruse. El urmează să conducă țara pentru încă șase ani.

La ceremonia de depunere a jurământului, Statele Unite și multe țări ale Uniunii Europene au ales să nu participe. Decizia a fost motivată de conflictul din Ucraina.

Într-o ceremonie oficială desfășurată la Marele Palat al Kremlinului, Vladimir Putin a depus jurământul cu mâna dreaptă pe un exemplar al Constituției. Această lege fundamentală a Rusiei a fost modificată de el însuși în 2020. Atunci, a eliminat impedimentele legale care îl împiedicau să își continue mandatul la putere.

În discursul său, liderul Rusiei și-a asumat mai multe angajamente. A afirmat că, în calitate de președinte al Federației Ruse, își va respecta și proteja drepturile și libertățile omului și ale cetățeanului.

Vladimir Putin a promis să respecte și să apere Constituția Federației Ruse. El a spus că va proteja suveranitatea și independența, securitatea și integritatea statului. De asemenea, el s-a angajat să slujească cu fidelitate poporul rus. Declarația a fost făcută în prezența șefilor Dumei (camera inferioară a parlamentului rus) și a Consiliului Federației (Senatul). Vezi aici mai multe detalii.

