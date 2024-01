Ungaria vs UE. În prezent, oficialii europeni sunt îngrijorați că premierul Ungariei, Viktor Orban, ar putea prelua conducerea Consiliului European în iulie 2024, după plecarea lui Charles Michel din funcția de conducere. Totuși, Zoltan Kovacs, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Budapesta, îndeamnă oamenii la „păstrarea calmului strategic”. Zoltan Kovacs a reiterat astfel o expresie utilizată în timpul campaniei pentru legislativele din aprilie 2022 din Ungaria.

❗️To all those voices wondering whether @PM_ViktorOrban could serve as an interim President of the European Council, should @eucopresident become an MEP: Let’s preserve our strategic calmness. pic.twitter.com/Dm7iVYPGpM

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 8, 2024