Agenția maghiară Hirado anunță că Ungaria își menține programul de distribuire a laptopurilor gratuite pentru elevii din clasele a V-a și a IX-a. Singura cerință este ca părinții să depună o cerere scrisă pentru a beneficia de acest ajutor.

Asta în timp ce, tabletele distribuite elevilor din România pentru cursurile online în timpul pandemiei au fost recuperate de autorități.

În plus, părinții sunt încurajați să achiziționeze, pe cheltuiala lor, tablete sau laptopuri pentru copii, deoarece elevii se vor prezenta la evaluări online.

Bence Rétvári, secretar de stat în Ministerul de Interne din Ungaria, a declarat că, în ultimii ani, peste 450.000 de laptopuri au fost solicitate și distribuite familiilor.

Autoritățile ungare anunță că, în acest an, peste 100.000 de elevi vor primi gratuit laptopuri oferite de stat.

Deoarece elevii sunt minori, cererile trebuie completate de un părinte sau tutore, termenul-limită pentru depunerea acestora fiind stabilit pentru 7 octombrie.

După finalizarea perioadei de învățământ online, cele mai multe tablete au fost retrase de directori și depozitate, rămânând neutilizate la orele de curs.

Ceea ce stârnește nemulțumire este faptul că, în anumite școli, elevii au fost informați că vor susține teste online, forțând astfel părinții să achiziționeze tablete sau laptopuri pentru a le asigura participarea.

Acum patru ani, școlile din Iași au primit un total de 20.000 de tablete.

Dintre acestea, 200 de tablete au fost defecte încă de la început. Deoarece reparațiile nu au fost acoperite de bugetele școlilor, acest prim lot a fost returnat direct în inventar.

„- Am primit-o, am semnat, am luat-o acasă… și când să mă conectez, cum? Am dat-o înapoi la școală. Deci n-am folosit-o, nu nimic.

– Și la școală copilul folosește tableta? Nu!

– De ce?

– Nu știu”.