După discuțiile de săptămâna trecută de la Sofia cu omologul său bulgar, Stoyanov, și cu comisarul european Johansson pe marginea aderării complete a României la Spațiul Schengen, astăzi, la Budapesta, Predoiu a avut o întâlnire de lucru împreună cu ministrul ungar al Afacerilor Interne, Sándor Pinter.

Potrivit oficialului român, Ungaria va continua să susțină accederea României în Spațiul Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, în anul 2024.

„Avem un plan diplomatic bine stabilit pe care o să îl urmăm până ne vom atinge obiectivul. De asemenea, am discutat cu colegul ungar măsuri de combatere a migrației ilegale, de întărire a protecției frontierei, de combatere a traficului de persoane și a traficului de droguri” a declarat ministrul de Interne.

Cătălin Predoiu a detaliat că în acest scop se va suplimenta numărul de polițiști atât de frontieră, cât și judiciariști, care vor lucra în echipe mixte cu colegii ungari pentru a multiplica eforturile.

De asemenea, s-au discutat măsuri pentru întărirea cooperării în materie de protecție civilă. El a subliniat că cooperarea lor este excelentă pe toate aceste linii și că va continua în aceiași parametri. Predoiu a menționat că a stabilit cu ministrul Sándor Pinter să continue întâlnirile fie la București, fie la Bruxelles, pentru a se asigura că tot ceea ce au decis va fi îndeplinit.

În altă ordine de idei, prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, solicită stabilirea unei date precise pentru ridicarea controalelor terestre la frontiera Schengen.

Rareș Bogdan a cerut stabilirea unei date precise pentru ridicarea controalelor terestre la frontiera Schengen. Liderul liberal a subliniat că PNL și-a făcut treaba. Acesta a amintit că a fost obținută o rezoluție care aduce Austria în fața justiției pentru încălcarea Tratatelor UE.

Totodată, în document se solicită plata de compensații către România, estimate la peste 100 de miliarde de euro de către experți.

Politicianul a menționat că a fost raportorul din umbră al Partidului Popular European (EPP). El a subliniat dificultatea obținerii acestei rezoluții. În plus, a remarcat că decizia politică întârzie.

”Data desființării controalelor terestre la frontiera Schengen! Haideți cu ea!

Noi ne-am făcut treaba, am obținut o rezoluție care vorbește în premieră despre aducerea Austriei în fața justiției pentru încălcarea Tratatelor UE și plata de compensații României (peste 100 mld euro, spun experții), am fost raportorul din umbră al EPP și știu ce greu am obținut rezoluția, dar decizia politică întârzie”, a scris liderul delegației europarlamentarilor EPP-România.