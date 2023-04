Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu au reușit, din nou, să-și surprindă fanii. Într-o serie de imagini inedite publicate chiar de către partenerul Mihaelei, se poate observa cum au ales cei doi să-și petreacă timpul liber. Ei s-au afișat într-o ipostază pe care pe mulți i-a luat prin surprindere.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au putut fi observați în timp ce aveau parte de o aventură inedită. Felix a postat un clip video pe Instagram în care apare alături de iubita lui în timp ce sunt într-o aventură off road pe munte.

Aceste imagini vin după ce Mihaela Rădulescu a anunțat anul trecut că își dorește să se retragă pentru o perioadă din mediul online. Ea și-a luat în serios promisiunea și a început să posteze din ce în ce mai rar pe Instagram. Cu toate acestea, Felix Baumgartner a publicat un clip video în care apare alături de fosta prezentatoare tv. Cascadorul a postat un clip video cu el și fosta vedetă de la Pro TV, în timp ce se aflau într-o aventură off road pe munte. În imaginile publicate se vede că Mihaela Rădulescu este foarte fericită alături de partenerul său.

Mihaela Rădulescu a decis să se retragă din viața publică

Anul trecut, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care anunța că se retrage in viața publică, cel puțin pentru o perioadă. Ea a spus atunci că vrea să fie discretă cu viața sa personală.

„Am învățat să vorbesc o nouă limbă. Se numește ‘discreție. După mulți ani în care am fost o persoană publică în care am învățat cum să țin lucrurile pentru mine. Cum să îmi construiesc o carieră în liniște. Ei bine, asta este o provocare. Nu luptăm toți să fim noi înșine. Aceasta sunt eu acum. Regulile discreției… mai bine mai târziu decât niciodată’, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele sociale, anul trecut.

Cum a reușit Felix Baumgartner să o cucerească pe vedeta TV

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au cunoscut în urmă cu mai bine de nouă ani. Vedeta tv a mers să îi ia un interviu parașutistului iar de acolo nu a mai fost decât un pas până când cei doi să intre și într-o relație. El a făcut tot ce i-a stat în putere să facă rost de numărul de telefon al Mihaelei și a început să-i trimită mesaje.

„Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje și, după ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon ‘Romanian Chick’, a declarat Mihaela Rădulescu pentru revistatango.ro.