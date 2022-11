Cutremur valutar: Dolarul se îndreaptă spre cea mai mare cădere de două zile din 2009 încoace

În ultimele două zile (10-11 noiembrie), dolarul se îndreaptă spre cea mai mare cădere din ultimii 14 ani. Astfel, investitorii s-au orientat spre active mai riscante, după ce un anunț optimist cu privire la inflația din SUA a contribuit la temperarea așteptărilor ca Rezerva Federală să continue să majoreze ratele la fel de rapid.

Conform Reuters, datele arată că inflația a crescut cu 7,7% de la an la an în luna octombrie, cel mai lent ritm din ianuarie și sub estimările de 8%. Respectiv, dolarul a înregistrat, joi, 10 noiembrie, cea mai mare scădere de la sfârșitul anului 2015, în contextul în care randamentele Trezoreriei au scăzut, iar alte monede, cum ar fi yenul și lira sterlină în special – au crescut.

Așadar, riscurile au primit un impuls suplimentar de la autoritățile sanitare chineze, care au relaxat unele dintre restricțiile împotrvia pandemiei de Coronavirus, inclusiv prin reducerea perioadelor de carantină și pentru călătorii care sosesc în țară. Indicele dolarului a scăzut cu aproape 1,1%, după ce a pierdut peste 3% în ultimele două zile, iar acesta a fost cel mai mare declin de două zile din martie 2009.

Valoarea dolarului a crescut cu 22% față de yenul japonez

Activele de risc, inclusiv acțiunile, monedele de pe piețele emergente și materiile prime, au trecut printr-o redresare. Însă încetinirea inflației, deși pozitivă pentru debitori, arată un context economic în scădere, au precizat analiștii. Dolarul a crescut cu 12% în 2022 în raport cu un coș de valute importante, în contextul determinării Fed de a readuce inflația. Aceasta a atins aproape două cifre la începutul acestui an, spre ținta de 2%.

Dolarul, a cărui valoare față de yen a crescut cu 22% în anul 2022, aceasta fiind cea mai mare creștere de la 24% din 1979, a scăzut ultima dată cu 1% față de moneda japoneză, la 139,54 yeni.

Piața futures a arătat că investitorii estimează o șansă de 71,5% de creștere a ratei de dobândă a SUA cu 50 de puncte de bază luna viitoare, față de aproximativ 50/50 în urmă cu o săptămână. În același timp, euro a extins creșterea de 2% din ziua precedentă și a urcat cu 1,0% la 1,0311 dolari, clasându-se în jurul celui mai ridicat nivel din luna august.