În plus, omul întreține o familie cu șase copii, iar judecătorii au apreciat că mamei copiilor i-ar fi imposibil să îi crească fără susținerea financiară a tatălui.

Deşi recidivist, băut şi fără permis, un şofer care a provocat un accident a fost iertat de judecători. Principala sursă de venit a familiei este reprezentată de banii trimişi de bărbat din străinătate, iar magistraţii au apreciat că întreţinerea a şase copii ar fi o misiune imposibilă pentru soţia şoferului, dacă acesta ar fi condamnat la închisoare.

Condamnarea lui Tiberius Gogu doar la o amendă penală nu a fost însă pe placul procurorilor.

Astfel, pe 20 mai 2016, aproape de miezul nopţii, ieşeanca I.M.V. se deplasa spre casă, la volanul unui Opel, pe ruta Târgu Cucu – Copou. Înainte de a pătrunde pe bulevardul Independenţei, a văzut pe sensul său de mers un alt Opel înscris pe o traiectorie haotică şi cu viteză mare. Şoferul ratase curba.

Pentru a evita impactul, femeia a virat la stânga, intrând pe contrasens. Accidentul tot s-a produs, maşina condusă de Gogu izbindu-se în partea laterală dreapta a Opelului condus de I.M.V. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în accident.

Nu s-a întâmplat nimic grav

Din Opelul responsabil de producerea accidentului au coborât şoferul, aflat sub influenţa alcoolului, soţia acestuia şi încă o persoană. Soţia şoferului era fericită că nu s-a întâmplat nimic grav.

Şoferul a fost sincer cu I.M.V.: „Doamnă, am comis-o. Sunt matol”. Ulterior avea să se constate că avea o alcoolemie de 1,65‰ în sânge. Înainte de a fi condus de poliţişti pentru a i se recolta sânge, Gogu a mai apucat să dea un telefon concubinei sale, căreia i-a cerut să vină la faţa locului pentru a ridica maşina.

Audiat fiind, Gogu a declarat că-şi rezervă dreptul de a nu da nicio declaraţie, dar recunoaşte şi regretă faptele comise. De la începutul analizei cazului, magistraţii Judecătoriei au constatat că au de-a face cu mai multe infracţiuni. Gogu nu doar condusese băut, ci era şi fără permis, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Condamnat pentru furt calificat

Avea un permis de conducere provizoriu eliberat de autorităţile britanice, dar acesta nu-i dădea dreptul de a conduce în afara Marii Britanii. În plus, era recidivist. Mai executase o pedeapsă cu închisoarea, de 2 ani, 8 luni şi 10 zile, iar cu doar un an înainte fusese condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare pentru furt calificat, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni.

Cum noile infracţiuni fuseseră comise în interorul termenului de încercare, în mod obişnuit se procedează la revocarea suspendării şi executarea pedepsei în regim de detenţie. Decizia judecătorilor a fost însă alta.

Întâi, ei au apreciat că noile fapte comise nu ar fi de o gravitate ridicată. „Alcoolemia avută de inculpat se situează în valorile medii întâlnite în practică (sunt situaţii de alcoolemii chiar mai mari de 3 g/l), chiar dacă este superioară limitei legale.

”Să desfăşoare activităţi lucrative şi să îşi întreţină familia”

Cu privire la conducerea cu permis fără valabilitate în România, se constată că inculpatul are experienţă în această activitate, cauza accidentului de circulaţie fiind nu necunoaşterea regulilor privind conducerea unui vehicul, ci consumul de alcool, care a modificat reacţiile”, au notat judecătorii.

Ei au reţinut faptul că Gogu are şase copii, chiar dacă acesta nu depusese la dosar certificatele acestora de naştere. „Dat fiind că inculpatul lucrează în străinătate şi la acest moment, la alegerea naturii pedepsei se vor avea în vedere şi eventualele consecinţe pe care le-ar putea avea fiecare dintre cele două sancţiuni asupra inculpatului şi a familiei sale.

Umanismul dreptului penal permite aprecieri de la caz la caz, în situaţia inculpatului fiind avută în vedere şi nevoia ca acesta să desfăşoare activităţi lucrative şi să îşi întreţină familia”, au afirmat magistraţii.

Aceştia au preferat să aplice doar o amendă penală de 6.500 de lei şi să îi interzică lui Gogu conducerea unui automobil timp de patru ani.

Sentinţa a fost atacată de procurori, Curtea de Apel urmând să discute cazul la mijlocul lunii octombrie.

Sursa foto: Dreamstime.