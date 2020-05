Celebrul ring de tranzacţionare al bursei de la New York (New York Stock Exchange – NYSE), inima Wall Street-ului, şi-a reluat marţi activitatea după o pauză de două luni din cauza pandemiei de coronavirus, cu un număr mai mic de traderi decât de obicei şi cu măsuri stricte de securitate sanitară, transmite AFP. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, care a purtat o mască la fel ca toate celelalte prezente în sală, a sunat clopotul care marchează debutul şedinţei de tranzacţionare.

Conform regulilor care au fost introduse pentru a evita o recrudescenţă a cazurilor de infecţie cu coronavirus, traderii vor fi obligaţi să poarte mască şi să stea la o distanţă de doi metri unii de alţii. De asemenea, brokerilor trebuie să li se ia temperatura înainte de a intra în clădire şi să semneze un document conform căruia înţeleg riscurile care apar ca urmare a tranzacţiilor în ring. În plus, NYSE interzice intrarea în clădire pentru oricine a utilizat transportul public.

“Cel mai important este că au fost reluate tranzacţiile, chiar dacă doar simbolic”, a declarat Peter Tuchman, trader pe Wall Street. “Investitorii au resimţit absenţa noastră în ring, şi încrederea pe care aceasta o inspiră pentru toată lumea”, a adăugat Tuchman.

Ringul de tranzacţionare de la NYSE, printre ultimele pieţe financiare din lume unde traderii sunt prezenţi fizic

În contextul răspândirii rapide în New York a maladiei Covid-19, New York Stock Exchange a decis în data de 23 martie să închidă sala unde în mod normal traderii se agită pentru a vinde şi a cumpăra acţiuni, înconjuraţi de ecrane care afişează preţul acţiunilor companiilor cotate în SUA. Marţi, doar aproximativ 80 de traderi, care lucrează în principal pentru mici firme de brokeraj, care nu puteau să lucreze de la distanţă, au fost autorizaţi să revină în ringul de tranzacţionare, într-o primă etapă, notează Agerpres.

Oraşul New York, capitala economică a SUA şi metropola cea mai afectată de Covid-19, continuă să impună companiilor respectarea măsurilor de izolare, cel puţin până în luna iunie. Însă industria financiară este considerată drept o activitate esenţială.

Ringul de tranzacţionare de la NYSE rămâne alături de bursele de la Chicago, CME şi CBOE, sau bursele de metale de la Londra, printre ultimele pieţe financiare din lume unde traderii sunt prezenţi fizic pentru a cumpăra sau a vinde acţiuni. Chiar şi aşa numărul traderilor este mult mai mic decât în epoca de activitate frenetică pe Wall Street, majoritatea tranzacţiilor făcându-se în prezent de pe ordinatoarele fiecărei societăţi de brokeraj.