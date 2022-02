O scurgere masivă de informații de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse, a scos la iveală averea ascunsă a unor clienți implicați în tortură, trafic de droguri, spălare de bani, corupție și alte infracțiuni grave.

Detaliile conturilor a 30.000 de clienți ai Credit Suisse din întreaga lume sunt cuprinse în scurgerea de informații, care dezvăluie beneficiarii a peste 100 de miliarde de franci elvețieni (80 de miliarde de lire sterline) deținute de una dintre cele mai cunoscute instituții financiare din Elveția.

Scurgerea de informații indică eșecuri generalizate în materie de diligență din partea Credit Suisse, în ciuda promisiunilor repetate de-a lungul deceniilor de a elimina clienții dubioși și fondurile ilicite, transmite The Guardian.

Banca neagă acuzațiile ce i se aduc

Credit Suisse a declarat duminică că „respinge cu fermitate” acuzațiile de nereguli, după ce zeci de organizații de presă au publicat rezultatele unor investigații coordonate, de tip Panama Papers, privind o scurgere de date referitoare la mii de conturi deținute în deceniile trecute.

O persoană a divulgat toate informațiile privind conturile din anii 1940 până în anii 2010 către cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, care le-a împărtășit cu „Organized Crime and Corruption Reporting Project” și cu alte 46 de organizații de presă, inclusiv New York Times, cotidianul britanic The Guardian și cotidianul francez Le Monde.

Printre acuzațiile din articolele de presă se numără faptul că banca avea printre clienții săi persoane care încălcau drepturile omului și oameni de afaceri aflați sub sancțiuni.

„Credit Suisse respinge cu fermitate acuzațiile și insinuările privind presupusele practici ale băncii”, a declarat Credit Suisse într-o declarație emisă ca răspuns la rapoartele consorțiului.

„Chestiunile prezentate sunt predominant istorice … iar relatările referitoare la aceste chestiuni se bazează pe informații parțiale, inexacte sau selective, scoase din context, ceea ce duce la interpretări tendențioase ale comportamentului de afaceri al băncii”, adaugă grupul financiar, potrivit Reuters.

Credit Suisse ar fi revizuit deja majoritatea conturilor în cauză

Banca a declarat că a primit „numeroase solicitări” din partea consorțiului de presă în ultimele trei săptămâni și a revizuit multe dintre conturile în cauză.

„Aproximativ 90% dintre conturile revizuite sunt astăzi închise sau erau în curs de închidere înainte de primirea solicitărilor presei, dintre care peste 60% au fost închise înainte de 2015”, a precizat banca.

„Referitor la conturile active rămase, suntem convinși că au fost luate măsuri adecvate de diligență, revizuiri și alte măsuri legate de control, în conformitate cu cadrul nostru actual. Vom continua să analizăm chestiunile și vom lua măsuri suplimentare dacă este necesar.”