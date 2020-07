”Cine nu isi aduce aminte de Club A – cel mai vechi si cunoscut club studentesc din Europa, unde s-au lansat numeroase trupe rock si underground. De Club A, infiintat in 1969, se leaga tineretea multora dintre noi. Din pacate, cladirea din Centrul Vechi este foarte afectata de vreme si are nevoie de consolidare, pentru a nu mai fi pericol public. Am inceput aceasta lucrare mult-asteptata! Locatarii sunt în curs de relocare.

Din ‘89 si pana acum 2 ani, s-au consolidat DOAR 20 de cladiri cu bulina. Iar echipa mea, in doar 2 ani, a pus in siguranta 200 de imobile, a consolidat 10 cladiri, 10 fatade si se lucreaza in alte zeci.”, și-a început Gabriela Firea mesajul.

Programul continuă

Edilul Capitalei a mai notat că programul de reducere a riscului seismic, început în 2016, va continua și anul acesta. În plus, aceasta a mai scos la iveală că ultima expertiză a arătat că imobilul este un pericol public.

”Continuăm programul amplu de reducere a riscului seismic, început în anul 2016 la inițiativa mea. Echipa de la Administrația compania pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a început deja relocarea tuturor proprietarilor din alte două imobile pericol public.

Unul dintre ele este blocul din strada Blănari nr. 14, unde funcționează celebrul Club A dar și Cafe Godot.

Intră în consolidare după ce în ultimii ani i s-a schimbat încadrarea seismică de mai multe ori, unii considerând riscul seismic o joacă.

Ultima expertiză, din anul 2018, a confirmat că imobilul cu 40 de apartamente este pericol public, încadrat în clasa I de risc seismic.”, a mai spus Firea.

Locatarii au fost deja relocați

Gabriela Firea a mai scris pe contul personal de Facebook că locatarii imobilului unde se află Club A, au fost relocați în apartamente de necesitate iar costurile sunt suportate de Primăria Municipiului București.

”Colegii mei au inițiat în SICAP o procedură de achiziție publică pentru a proiectare și execuție iar contractul a fost semnat cu un antreprenor privat.

Locatarii din blocul vechi de peste 85 de ani sunt relocați deja în apartamentele de necesitate, costurile fiind suportate de primărie.

În paralel, au început procedurile de mutare a proprietarilor din strada Baltagului nr. 17. Toate cele 12 familii vor locui în apartamente de necesitate pe toată durata lucrărilor de consolidare.”, se mai arată în mesajul primarului general.

Proceduri în derulare

”Administrația risc seismic a atribuit alte patru contracte pentru reproiectarea lucrărilor de consolidare. Imobilele vizate sunt toate încadrate în clasa I de risc seismic: Bd. Carol I nr. 63, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 32-34, strada Batiștei nr. 5 și Calea Victoriei nr. 101.

De asemenea, sunt în pregătire documentele pentru atribuirea contractelor de reproiectare în cazul clădirilor din strada Boteanu nr. 3A+B și strada Franceză nr. 9.

Pentru aceste imobile au fost realizate și proceduri de expropriere în cazul proprietarilor care au refuzat consolidarea.

Au fost deja aprobați indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrărilor de consolidare în cazul clădirilor din strada Mihai Vodă nr. 13 și strada Sf. Vineri nr. 7. Se lucrează acum la documentația pentru achiziția lucrărilor de proiectare.”, scrie Gabriela Firea.



Sursa foto: INQUAM Photos / Alexandru Busca