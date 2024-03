Simona Halep. Howard Jacobs, avocatul american al Simonei Halep, a recunoscut că al ei caz de dopaj a fost unul dintre cele mai complexe pe care le-a avut de gestionat până acum. A fost ales de jucătoarea de tenis pentru că are o experiență de peste 20 de ani în reprezentarea sportivilor și o cunoaștere vastă în domeniul antidoping. Deși a fost unul dintre cele mai dificile cazuri de dopaj pe care le-a avut de-a lungul carierei sale, a avut întotdeauna încredere în nevinovăția Simonei Halep.

Referit la primele acuzații ale Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (International Tennis Integrity Agency – ITIA), conform cărora Simona Halep s-ar fi dopat intenționat, avocatul american a spus a fost greșit.

La rândul său, Gabriel Balea, om de știință, consideră că ITIA și-a întemeiat acuzațiile de dopaj împotriva Simonei Halep pe o metodă de analiză prezentată de Daniel Eichner, președintele laboratorului WADA din Salt Lake City (Utah), expert desemnat de ITIA în cazul investigat de Sport Resolutions.

Această metodă este de natură calitativă și nu are capacitatea de a furniza rezultate cantitative validate. Cu alte cuvinte, metoda poate identifica doar prezența sau absența unei substanțe, fără a fi confirmată pentru a genera rezultate exacte cantitative. Eichner a prezentat două valori diferite, 0.289 ng/mL și 0.529 ng/mL, obținute din laboratorul din Montreal pentru probele A și B. Aceste valori au fost fundamentale pentru concluzia Sport Resolutions că există o a doua sursă de Roxadustat ingerată de Simona Halep.

Atât el, cât și restul echipei, au intentat un proces împotriva Quantum Nutrition, compania canadiană care a produs suplimentul pe bază de colagen infectat cu Roxadustat.

„Ne luptam să câștigăm primul apel mai repede. Dacă primul apel s-ar fi desfășurat mai repede, atunci am fi ajuns mai repede la Curtea de Arbitraj pentru Sport și ar fi putut să joace meciuri mult mai devreme. Ar fi trebuit să fie pe teren la ultimele 2 turnee. Este păcat că a durat cât a durat.

Deja am dat în judecată compania de suplimente și vrem să mergem până la capăt. Am crezut-o pe Simona de la început. A fost foarte fermă și a rămas așa până la final și am crezut-o de la început și este unul dintre motivele pentru care am luptat atât de mult”, a adăugat el.