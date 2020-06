Despre un nou premier în fruntea Guvernului României s-a tot scris în ultima perioadă. PSD doreşte să strângă voturi pentru o moţiune de cenzură, iar câteodată poziţia lui Ludovic Orban pare ameninţată chiar şi din interiorul propriului partid. Multe voci susţin că Rareş Bogdan şi-ar dori fotoliul de prim-ministru.

Ce spune însă Ludovic Orban despre momentul în care va părăsi Palatul Victoria? Actualul premier insistă că îşi doreşte un mandat de 4 ani în fruntea Guvernului, pentru că este singura modalitate prin care va putea să finalizeze marile investiţii în proiectele de infrastructură: “Cine taie panglica nu este întotdeauna cel care are meritul pentru realizarea unei lucrări.”

“Cine taie panglica nu este întotdeauna cel care are meritul pentru realizarea unei lucrări. Realizarea unei lucrări mari de investiţii este rodul colaborării şi efortului pe care-l fac foarte mulţi actori.

Un proiect pleacă de la idee, are nevoie de studiu de prefezabilitate sau direct studiu fezabilitate, are nevoie de proiect tehnic, are nevoie de o echipă care să-l construiască, are nevoie de multe alte lucruri care sunt conexe. Un proiect mare de investiţii durează patru, cinci şase ani de zile, în funcţie de mărimea şi de complexitatea lui.

Ce-mi doresc, dacă mă întrebaţi, îmi doresc un mandat de patru ani în fruntea Guvernului astfel încât, când vom tăia panglici, să ştim clar că este doar meritul nostru şi al cel celor care au colaborat la realizarea acestor investiţii fundamentale în infrastructura României”, a declarat, sâmbătă, Ludovic Orban.

Premierul a vorbit şi despre câteva proiecte importante de infrastructură care se află în lucru: tronsonul Borş – Biharia de pe Autostrada A3 ar trebui să fie gata în curând, pe tronsonul 2 al drumului ce va lega Craiova de Piteşti se construieşte “destul de rapid”, iar lucrările ar trebui să fie gata în 2021, la fel şi cu o porţiune de 6 km de pe tronsonul Comarnic – Braşov.