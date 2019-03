Timeless Drama Channel a lansat o pagină de Facebook dedicată pentru România, în limba română. Pe pagină sunt prezentate diverse seriale, iar telespectatorii sunt invitați sa le urmărească începând din 1 aprilie 2019.

SPI International / FILMBOX a lansat televiziunea „Timeless Drama Channel” la nivel international în octombrie 2018. La acel moment, SPI a precizat printr-un comunicat remis către hdsatelit.com că televiziunea Timeless Drama Channel va disponibilă inclusiv în HD.

Pe websiteul SPI International este menționată și posibilitatea distribuției în România. Însă niciun operator de servicii de televiziune cu plată din România nu a preluat în grile această televiziune.

Timeless Drama Channel este o televiziune destinată publicului de toate vârstele, interesat de producții de tip dramă și care doresc să vizioneze programe selectate ce au avut succes în peisajul televiziunii turcești și chiar internaționale.

Serialele TV din Turcia sunt urmărite de peste 400 de milioane de persoane din peste 140 de țări. Turcia este la nivel global al doilea cel mai mare exportator de seriale TV în străinătate, după Statele Unite, conform pliantului internațional de prezentare a televiziunii TDC.

Încasările din exportul acestor seriale au fost de peste 350 milioane dolari în anul 2017 și se estimează că vor ajunge la un miliard de dolari anul în 2023.

Producțiile difuzate de Timeless Drama Channel au bugete mari, cu o medie de aproximativ 200.000 dolari pe episod. Televiziunea are deja o biblioteca de 500 ore din cele mai bune seriale turcești. Printre serialele posibil de difuzat de TDC România se numără și „Black Money Love”, „Karadayi”, „Kurt Seyit and Shura”, „20 Minutes”, „Moms and Mothers”, „The End”, „8th Day”, „Five Brothers” și „Red Scarf”.

Sursa: HD SATELIT