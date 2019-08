UPC România a anunțat că de astăzi va fi disponibil și în România postul de televiziune Timeless Drama Channel.

Postul va fi disponibil pe poziția 110, în grila digitală de programe UPC!

Timeless Drama Channel este o televiziune destinată publicului de toate vârstele, interesat de producții de tip dramă și care doresc să vizioneze programe selectate ce au avut succes în peisajul televiziunii turcești și chiar internaționale.

Serialele TV din Turcia sunt urmărite de peste 400 de milioane de persoane din peste 140 de țări. Turcia este la nivel global al doilea cel mai mare exportator de seriale TV în străinătate, după Statele Unite, conform pliantului internațional de prezentare a televiziunii TDC.

Producțiile difuzate de Timeless Drama Channel au bugete mari, cu o medie de aproximativ 200.000 dolari pe episod. Televiziunea are deja o biblioteca de 500 ore din cele mai bune seriale turcești. Printre serialele posibil de difuzat de TDC România se numără și „Black Money Love”, „Karadayi”, „Kurt Seyit and Shura”, „20 Minutes”, „Moms and Mothers”, „The End”, „8th Day”, „Five Brothers” și „Red Scarf”.

