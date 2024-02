Actorul Buddy Duress a murit la vârsta de 38 de ani

Buddy Duress (născut Michael C. Stathis), actorul cunoscut pentru rolurile din „Good Time” și „Heaven Knows What”, a murit. Avea doar 38 de ani.

Duress a murit din cauza unui „stop cardiac provocat de un cocktail de medicamente” în noiembrie 2023, a confirmat acum fratele său Christopher Stathis pentru People.

Regizorul Jay Karales a împărtășit vestea vineri într-o postare pe X, iar The US Sun a dat luni vestea morții sale.

Născut în Queens, New York, în mai 1985, Duress a jucat în două dintre filmele indie ale fraților Safdie. Primul său rol actoricesc a fost în filmul lui Benny și Josh Safdie din 2014, „Heaven Knows What”.

Într-un interviu din 2017 pentru SSense, Duress a povestit că l-a cunoscut pe Josh în 2013, după ce a fost eliberat din Rikers Island din New York pentru acuzații legate de droguri. La acea vreme, Duress era fugar după ce a chiulit de la un program legat de droguri.

Buddy Duress l-a cunoscut pe Josh printr-un prieten comun și a obținut rolul din „Heaven Knows What”, dar a fost prins în cele din urmă de poliție. El a fost dus înapoi la Rikers Island după ce filmul a fost finalizat și a rămas în închisoare când filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la New York în 2014.

„Știți, încă mă mai gândesc la asta. Dacă aș fi mers la acel program, nu aș fi jucat în „Heaven Knows What” și probabil că nu aș fi fost actor acum. Ăsta este adevărul cinstit. Nu aș fi fost”, a declarat Duress pentru SSense.

După ce a fost eliberat din nou, regizorii l-au rugat pe Duress să scrie un jurnal despre perioada petrecută în închisoare și au adaptat poveștile sale în scenariul pentru „Good Time”, a relatat Los Angeles Times.

La trei ani după „Heaven Knows What”, a jucat alături de Robert Pattinson în „Good Time”

După rolul din „Good Time”, Duress a jucat în alte câteva lungmetraje și scurtmetraje, printre care 86’d, The Mountain și The Great Darkened Days. Apoi, în 2019, a fost arestat sub acuzația de furt calificat de gradul trei și dus înapoi la Rikers, a relatat New York Post.

În timp ce filma „Flinch”, în același an, Duress a fost arestat pentru că a amenințat că va da foc casei mamei sale Jo-Anne. La scurt timp după ce Cameron Van Hoy, regizorul filmului „Flinch”, și Jo-Anne au plătit cauțiunea pentru Buddy Duress, acesta a fost arestat și dus înapoi la Rikers pentru acuzații de amenințare și posesia unei arme și o substanță interzisă, a relatat New York Post.

„Buddy era electricitate pură pe ecran. Să lucrez cu el a fost una dintre marile aventuri ale vieții mele. Era o persoană amabilă care iubea să facă filme. În ciuda tuturor problemelor prin care trecea în viață, reușea cumva să le lase deoparte când venea timpul să lucreze. Ne-am apropiat destul de mult după producția filmului nostru „Flinch”. Mi s-a frânt inima că viața lui s-a sfârșit așa cum s-a întâmplat”, a declarat Van Hoy pentru sursa citată.

După lansarea din 2021 a filmului „Flinch”, Duress a mai jucat în scurtmetrajul „Alone”, precum și în lungmetrajul „Funny Pages”, și a apărut într-un episod din serialul „The New Rich Family Grudge”.

Buddy Duress mai are încă două proiecte nelansate, printre care scurtmetrajul „Skull” și „Mass State Lottery”, regizat de Karales. Acesta din urmă va fi lansat în acest an.