Klaus Iohannis a primit o lovitură neașteptată. Un cunoscut procuror a decis să atace în justiție decretele semnate de președinte. În opinia sa, șeful statului ar fi încălcat MCV.

Mai exact, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a explicat, într-un interviu pentru Aleph News, c că decizia Curţii Constituţionale din 8 iunie încalcă, toate principiile de drept care ţin de dreptul comunitar, care ţin de calitatea noastră de membru în Uniunea Europeană și va atrage mai mult ca sigur procedura de infringement.

“Constituţia a operat un transfer de autoritate către structurile europene (…) CCR a încălcat Constituţia, absolut, în momentul în care a emis această decizie care este contrară până la urmă şi principiilor de drept. (…). Judecătorii respectă Constituţia aplicând decizia CJUE. Judecătorul nu trebuie să ţină cont de decizia CCR. Ce a decis CCR este ajuridic”, a comentat Bogdan Pîrlog.

El a explicat că rapoartele MCV stabilesc obiective obligatorii.

Bogdan Pîrlog, atac dur la Iohannis

“Comisia Europeană a stabilit desfiinţarea SIIJ. CJUE a constatat că SIIJ a încălcat tratatul de aderare. Din criticile CJUE rezultă încălcările din tratat. Infringementul poate suspenda legea SIIJ. În 2-3 luni ne putem aştepta la desfiinţarea SIIJ. SIIJ are 30 de poliţişti. Rata de achitare a SIIJ este de 100%. SIIJ a avut mijloacele să funcţioneze. SIIJ are mai mulţi poliţişti decât DIICOT. SIIJ a fost prost concepută de la început”, a arătat cunoscutul procuror.

Bogdan Pîrlog este co-preşedinte şi fondator al Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie. El a atacat în instanţă şi decretele de numire ale procurorilor şefi, semnate de preşedintele Klaus Iohanis. Acesta îl acuză pe șeful statului de încălcarea MCV.

„Am atacat în instanţă decretele lui Klaus Iohannis. Procurorii şefi al parchetelor au fost numiţi legal, dar Klaus Iohannis n-a respectat MCV. Klaus Iohannis şi-a asumat o anumită conduită. Legea îi permitea preşedintelui să aibă o anumită marjă.

Nu ştiu să am pe numele meu în dosar penal. Nu e adevărat scandalul cu deconturile. Am făcut deplasări în interesul serviciului fără neamuri. Sunt la a 15-a sau a 16-a cercetare disciplinară. Se încearcă intimidarea mea şi a colegilor. Pentru Inspecţia Judiciară am devenit o ţintă. Ştiu că Netejoru şi Mateş mi-au făcut plângeri penale. N-am fost chemat de nimeni niciodată”, declară procurorul Bogdan Pîrlog.

În privinţa investigării magistraţilor, Bogdan Pîrlog crede că procurorii şi judecătorii nu comit atât de multe infracţiuni ca alte categorii sociale.

„Potenţialul criminogen în magistratură este mic. Magistraţii nu comit atât de multe infracţiuni. N-o să vedeţi magistraţi furând din Carrefour. 5935 de măsuri de supraveghere pe judecători sunt extrem de puţine. Nu exclud ca şi eu să fi făcut obiectul unui mandat de siguranţă naţională. Judecătoarea Crina Muntean a avut clasare de la SUPC”, a punctat el.

Sursa foto: Dreamstime