Un cunoscut medic aruncă bomba: Se închide Bucureștiul de săptămâna viitoare? Nu mai putem face nimic

Un cunoscut medic aruncă bomba! El susține că infecțiile cu COVID vor exploda săptămâna viitoare. Cu alte cuvinte, va fi jale și prăpăd în București care ar putea chiar să intre în carantină.

Scenariul dramatic îi aparține medicului Octavian Jurma, care a făccut o analiză a evoluției pandemiei din România. El a susținut, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Bucureștiul va ajunge în săptămâna 12-18 octombrie 2020 la un indice al infectărilor cu coronavirus de peste 3 la mia de locuitori. La depașirea acestui indice se pun în discutie carantinarea localitatii.

„Bucuresti are astazi (n.r. joi 8 octombrie 2020) o incidenta de 2.31 la mie (raportat la populatia oficiala INS de 2,151,665 locuitori) si va intra in scenariu rosu de saptamana viitoare cand va depasi rata de incidenta de 3 la mie. Este aproape o certitudine statistica si nu mai putem face nimic sa prevenim asta”, arata medicul, potrivit caruia se mai poate face un singur lucru pentru diminuarea efectelor cresterii numarului de cazuri.

„Ceea ce putem sa prevenim prin masuri luate astazi este depasirea pragului de 750 de cazuri noi pe zi saptamana viitoare si a celui de 1,000 de cazuri noi pe zi in 2-3 saptamani.

Aceasta rata inseamna ca ai o probabilitate de 100% ca unul din fiecare 500 de oameni pe care ii intalnesti a fost infectat in ultimele 14 zile. Daca te vei infecta si tu depinde doar de tine si de disciplina cu care porti masca si pastrezi distanta cand iesi din casa si iti faci igiena mainilor cand intri in casa sau intr-un spatiu inchis. Nu trebuie deci sa refuzam masurile de protectie, trebuie sa le cerem. Insa pentru ca populatia sa isi faca datoria trebuie ca si autoritatile in frunte cu guvernul sa isi faca datoria”, a scris medicul Jurma, pe pagina sa de Facebook.

Municipiul București este cel mai afectat de pandemia de coronavirus, rata de incidență ajungând deja la 2,31 cazuri COVID-19 la mia de locuitori.

Dacă oamenii nu respectă regulile de protecție iar numărul de cazuri va continua să crească, Capitala va intra în scenariul roșu, având în vedere că rata de incidență ar putea ajunge de 3 la mie.

Institutul Național de Statistică a venit joi cu datele potrivit cărora, în ultimele două săptămâni, în București au fost confirmate 4.969 de noi infectări, raportat la o populație de 2.151.665 locuitori.