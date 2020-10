Un celebru medic șochează. Tratamentul minune cu care a scăpat de COVID. E un medicament ieftin și la îndemâna oricui

Un celebru medic a povestit cum s-a tratat de COVID-19, după ce a încercat o serie de tratamente. Cunoscutul doctor de la spitalul Colentina din București susține că salvarea a venit de la un medicament banal, ieftin și la îndemâna oricui.

Profesorul Cristian Băicuș, medic la Spitalul Colentina din București, a explicat pe larg cum a reușit să scape de nemilosul virus. El a susținut că a încercat să se trateze cu Hidroxiclorochina, cunoscută sub numele de Plaquenil, însă a avut o reacție de disconfort. Colegii medici au vrut să îi prescrie ”Lopinavir – Ritonavir”, cu denumirea comercială Kaletra. Medicul a refuzat, pe motiv că nu există studii care să arate că acest medicament are efectele dorite asupra pacienților diagnosticați cu noul coronavirus.

„Am avut Covid și când m-am dus acolo au vrut să-mi dea .. Eu luasem Plaquenil cu o zi înainte de internare, am avut un disconfort abdominal și am renunțat, pentru că nu credeam să aibă vreun efect, sincer. Și acolo au vrut să-mi dea Kaletra, pentru că prescria infecționistul tratamentul și mi-a scris Kaletra, și n-am vrut. Încă din aprilie am fost eu cu Covidul, de Paști, chiar, și n-am vrut, pentru că deja erau niște studii care arătau că nu pare să aibă efect”, a spus medicul Cristian Băicuș pentru Știrile Pro TV

În opinia sa, trebuie să ții cont de pacient.

Cunoscutul medic a ales să se trateze Paracetamol, medicament banal și ieftin, care poate fi găsit în orice farmacie. Cu toate acestea el a ținut să precizeze că a avut o formă ușoară de infectare, neavând nevoie de anticoagulante. Profesorul Băicuș precizează și că nu oricine trebuie să ia acest tratament dacă se infectează cu COVID-19, ba chiar fiecare pacient trebuie tratat diferit, în funcție de afecțiunile de care suferă deja.

„Am luat Paracetamol. Încă nu știm dacă coagulantele salvează sau nu vieți. Avem niște motive logice să credem că salvează vieți, pentru că sunt multe tromboze, dar încă nu s-a demonstrat. Dacă aș fi avut o formă mai gravă aș fi acceptat anticoagulant. Dacă aș fi avut o afectare pulmonară cu furtună citokinică probabil că aș fi acceptat, deși primele studii nu arată, din nou, că ar salva vieți”, a punctat medicul.