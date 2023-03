Juan Carlos Ferrero a refuzat să o antreneze pe Simona Halep în favoarea lui Carlos Alcaraz

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, Juan Carlos Ferrero, fostul număr 1 ATP, ar fi refuzat să devină antrenorul de tenis al Simonei Halep pentru a-l putea pregăti pe Carlos Alcaraz, tănărul sportiv de doar 19 ani care a ajuns pe locul 1 ATP. Incidentul respectiv a avut loc în anul 2019, când Carlos Alcaraz avea atunci doar 16 ani, iar Juan Carlos Ferrero a văzut că are potențial să devină „viitorul mare star al tenisului spaniol”.

„Omul din colțul lui Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, fost lider ATP în 2003, anul în care Carlos se năștea, a refuzat o ofertă în 2019 din partea viitoarei campioane de la Wimbledon, Simona Halep. Totul datorită încrederii în Alcaraz, «viitorul mare star din tenisul spaniol». Cu siguranță a văzut ceva în tânărul de 16 ani ce nimeni nu mai văzuse, de asta a făcut un asemenea pariu”, au scris jurnaliștii de la Tennis Majors.

Carlos Alcaraz a debutat la seniori în anul 2020, la turneul de tenis de la Rio, când avea doar 16 ani. După ce i-a învins pe Novak Djokovic și pe Rafael Nadal, el a devenit numărul 1 ATP, apoi a câștigat US Open și alte șapte turnee ATP.

Patrick Mouratoglou continuă colaborarea cu Holger Rune

Se pare că jucătoarea de tenis stă prost la capitolul antrenor. Vă amintim că de când a fost suspendată provizoriu din tenis, Patrick Mouratoglou, antrenorul ei de tenis, a început să lucrează cu alți sportivi.

Vă amintim că Patrick Mouratoglou a început să îl antreneze pe Holger Rune, însă înțelegerea lor a expirat după Australian Open 2023, dar, luna trecută, jucătorul de tenis danez a venit cu noi informații despre colaborarea sa cu Patrick Mouratoglou.

„Încă lucrăm împreună și asta este super. Planul este să continue alături de mine. Am o echipă bună cu mama mea, Lars Christensen și Patrick. Fiecare își face treaba bine și totul decurge perfect. Patrick are multă experiență cu Serena Williams, alături de care a câștigat trofee importante. Este un mentor bun pe care să-l am de partea mea”, a declarat el, potrivit TV 2 Sport.

Potrivit sursei citate anterior, Patrick Mouratoglou a refuzat să ofere detalii despre colaborarea sa cu Holger Rune, dar a lăsat să se înțeleagă că va continua să îl antreneze.

„Atunci când o colaborare este productivă și ambele părți sunt mulțumite de ceea ce pot realiza împreună, poate funcționa pentru o perioadă lungă de timp”, a spus el.