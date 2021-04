Codrin Ștefănescu a precizat că a fost în vizită la Liviu Dragnea, crezând că merge la Penitenciarul Rahova pentru ultima oară. El a povestit că a vorbit marți cu Dragnea și că i-a spus că este convins că va ieși din închisoare înainte de termenul de eliberare.

“Am vorbit acum cu el acum și am vorbit și ieri, pentru că am fost în vizită și am crezut că mă duc pentru ultima oară în vizită la penitenciar. Ieri i-am spus că sunt convins că după ce a obținut patru hotărâri judecătorești, inclusiv o hotărâre dată de comisia din penitenciar care e condusă tot de un judecător, privind eliberarea, nu are cum instanța de astăzi să dea altceva decât sa ia act, conform legii.”, spune Codrin Ștefănescu.