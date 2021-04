Vlad Voiculescu a oferit prima reacție la câteva zile după ce a fost demis din funcția de ministru al Sănătății. Mai exact, acesta a lansat un atac extrem de dur la adresa premierului Florin Cîțu, despre care susține că nu a vorbit aproape deloc cu Ministerul Sănătății, transformându-se totuși în primul epidemiolog al țării.

Totodată, el a făcut referire și la evenimentele din ultimele zile, dar și la modul în care acestea au fost gestionate.

„Gestionarea pandemiei, asa cum s-a petrecut in ultimele luni, a avut parte de cateva episoade pe care publicul le-a realizat mai putin: premierul Romaniei discutand aproape niciodata cu Ministerul Sanatatii, premierul lansand target-uri, tinte, fara sa discute cu nimeni, premierul Romaniei transformandu-se in primul epidemiolog al tarii, vorbind despre lucruri pe care nu le cunoastea, pe care nu le-a discutat cu expertii. (…) Fiecare accident din sistemul sanitar a fost manipulat, folosit politic de catre opozitie. Sigur, este firesc. Ce este nefiresc e ca partenerii de coalitie sa foloseasca accidente sau moduri mai putin perfecte de a aborda o situatie precum cele de la Foisor, respectiv de la Babes, lucruri care nu tineau de Ministerul Sanatatii.

Spun ca responsabilitatea clara pentru evacuarea de la Foisor era in sarcina altcuiva. Am lasat lucrurile astea sa treaca, pentru ca m-am gandit ca intr-un guvern de coalitie exista totusi limite. In final, ne-am pomenit cu un premier care isi bate joc de munca unei echipe pe care si-a permis sa o ”ievalueze”, exact ca Tudorel Toader acum cativa ani”, a spus Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu a răbufnit

În același timp, fostul ministru al Sănătății susține că premierul țării nu a respectat deloc transparența în coaliție. El a mai adăugat că în momentul în care aceste lucruri au fost făcute publice, s-a confruntat cu o investigația a Corpului de Control a premierului.

Vlad Voiculescu mai susține că Florin Cîțu a răspândit teamă pe scena politică, mai exact, cine deranja, era tras la răspundere imediat.

”Am crezut, de asemenea, că premierul numit din partea unei coaliții nu va folosi forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni care țin de cariera sa politică. Am crezut că premierul va respecta transparența, dar m-am înșelat!

Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, a generalilor, a specialilor. M-am înșeleat!

Au fost ciocniri de mentalități! Vaccinarea este una dintre ele: am insistat ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni și bolnavi, dar a fost decizia altcuiva să fie altfel. Nu am crezut că vom avea mai multe centre închise pentru speciali, dar uite că s-a întâmplat.

Când am arătat aceste lucruri public, am avut parte de o investigație a Corpului de Control a premierului. Ne-am pomenit cu un Corp de Control care a aruncat în spațiul public acuzații nemaiîntâlnite de altfel în lumea civilizată. Premierul a dat un semnal către orice om din administrația publică: dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei transparență, trebuie să te temi. Dacă deranjezi, dacă dai informații care deranjează oamenii din sistem, atunci aceștia vor veni peste tine!”, a mai spus acesta.

Vlad Voiculescu, despre demiterea Andreei Moldovan

În ceea ce privește situația fostului secretar de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, Vlad Voiculescu susține că decizia lui Florin Cîțu de a o demite seamănă mai degrabă cu o jignire adusă de un protestatar acesteia.

Totodată, Voiculescu a mai menționat că în tot mandatul său nu a primit niciun fel de reproș în alianță și mereu a existat comunicare. El susține că decizia că ce a decis Florin Cîțu a fost să demită un medic competent, dar și profesionist, fără măcar să poarte o discuție cu aceasta.

”Nu am primit niciun reproș în alianță. În general, reproșurile din spațiul public au fost legate de comunicare. Întrebarea este cum poți face față unui linșaj mediatic concertat timp de mai multe luni.

Cu premierul nu am avut nici măcar o singură discuție pe tema lucrurilor pe care mi le reproșează. Eu am rămas cu o imagine de acum 2 zile, cu o protestatară care i-a strigat domnei Andreea Moldovan ”Fă, nenorocito!”.

Acest lucru se oglindește în acțiunea domnului prim-ministru, care a demis un medic competent, un medic profesionist. Această decizie a domnului prim-ministru este la modul mai elegant echivalentul acelui ”Fă, nenorocito!”. Nu a avut nici măcar o discuție cu doamna Andreea Moldovan.

Vlad Voiculescu a mai ținut să le mulțumească tuturor persoanelor care l-au susținut și au lucrat alături de el în toată această perioadă dificilă.

Mai exact, Vlad Voiculescu a mulțumit echipei USR-PLUS, dar și tuturor angajaților din sistemul medical precum medicii, asistentele dar și ambulanțierii. Totodată, el a ținut să-i mulțumească și Andreei Moldovan, fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru profesionalism.

”Mai întâi de toate aș vrea să le mulțumesc celor care duc greul zilele acestea și mă refer la medici, ambulanțieri, asistente etc. Aș vrea să mulțumesc echipei de la Ministerul Sănătății, echipă care a rămas parțial în Minister.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris zilele acestea și echipei USR-PLUS. Aș vrea să îi mulțumesc în mod deosebit doamnei Andreea Moldovan, un om și un profesionist impecabil”, a spus Vlad Voiculescu.

Reacția Andreei Moldovan după ce a fost demisă

La rândul ei, fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a oferit și ea o reacție după demiterea din funcție. Aceasta a menționat că a venit în minister la solicitarea lui Vlad Voiculescu și că a apreciat că nu a fost deloc condiționată din punct de vedere politic.

Totodată, Andreea Moldovan a ținut să sublinieze faptul că venirea ei în sistem în plină pandemie a fost extrem de importantă și a fost mereu la curent cu situația din întreaga țară.

„Am venit în echipă la solicitarea domnului ministru Vlad Voiculescu. Mi-am dorit să fiu alături de el, pentru că știam că are planuri bune și gânduri bune. Am apreciat că nu am fost deloc condiționată din punct de vedere politic. Alături de mine au venit și alți profesioniști apolitici. Pentru mine a fost extrem de important venind din sistem, afectat de pandemie, să știu ce se întâmplă și astfel am venit cu problemele pe care le cunoșteam foarte bine și să încerc să le rezolv.

Un alt avantaj al meu a fost că știu să comunic cu colegii mei din țară și am știut ce se întâmplă în țară. Acele call-uri în miez de noapte cu reprezentanții DSP-urilor, cu medici, cu manageri, cu personalul din serviciile de ambulanță, au reprezentat prilejuri adevărate să știm ce se întâmplă și ce e de făcut. Am vrut să ținem cont nu numai de pandemie, deși asta ne preocupă pe toți de un an de zile, există și pacienții cu afecțiuni cronice pe care nu putem să îi uităm. Am vrut să oferim un parcurs clar atât pacienților COVID, cât și non-COVID”, a spus Andreea Moldovan.

Fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății a precizat că a rămas cu un singur regret după demiterea din funcție. Aceasta preciza că existau anumite ordine care trebuiau să iasă, iar acest lucru nu s-a mai întâmplat, însă speră în continuare ca acestea să fie continuate.

„Am regretul mare că mai erau niște ordine care trebuiau să iasă. Aici este poate singurul regret. Sper să nu fie proiecte care să fie încheiate aici, pentru că sunt proiecte bune”, a mai spus fostul secretar de stat.