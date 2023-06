Holger Rune a început să lucreze cu Patrick Mouratoglou în octombrie 2022, cu puțin timp înainte ca Simona Halep să fie suspendată provizoriu pentru dopaj. Colaborarea lor trebuia să se încheie la sfârșitul anului trecut însă s-a prelungit cu trei luni, urmând ca în luna aprilie, să anunțe că nu vor mai lucra împreună. Cu toate acestea, francezul încă îi dă sfaturi prețioase danezului.

Părerea lui Holger Rune despre cazul Simonei Halep

După ce a pierdut semifinala la Queen’s, Holger Rune a fost întrebat cum îl ajută Patrick Mouratoglu, dar și ce părere are despre cazul Simonei Halep. Reacția tenismenului a fost una destul de tranșantă.

„Patrick are o abordare diferită de cea a antrenorului meu danez, care se axează mai mult pe partea mentală a jocului, și cred că am beneficiat foarte mult de pe urma acestui plus. Cât despre cazurile de dopaj… Cu toții trebuie să respectăm regulile și să jucăm în aceiași termeni, în aceleași condiții. În caz contrar, este o concurență nedreaptă. E simplu ca bună ziua”, a declarat el pentru First Sportz.

A uitat-o Patrick Mouratoglou pe Simona Halep?

Patrick Mouratoglou este fondatorul unei celebre academii de tenis și antrenorul Simonei Halep. De 9 ani, Patrick Mouratoglou organizează în fiecare an o gală de caritate cu scopul de a ajuta tinerele talente care doresc să facă o carieră în tenis.

La petrecere au fost prezente mai multe staruri internaționale, printre care și marele boxer american Mike Tyson. Antrenorul s-a fotografiat alături de Mike Tyson, în timpul petrecerii. Se pare că fiica lui Tyson, Milan, joacă tenis și se antrenează la Academia Mouratoglou.

De asemenea, la petrecerea antrenorului au mai participat și actrița franceză Muriel Robin, DJ-ul Bob Sinclair și fotbalistul francez Adil Rami.

„Să ajut tinerele talente să își împlinească visele înconjurat de oamenii care au îndrăznit să viseze alături de mine. Despre asta este vorba la Champ Seed Foundation!

O seară de neuitat pentru a sărbători cea de-a 9-a aniversare a Fundației Champ’seed, al cărei scop este de a ajuta talentele de astăzi să devină campionii de mâine. De la lansarea sa în 2014, fundația oferă tinerilor competențele necesare și mediul perfect, astfel încât aceștia să își descopere întregul potențial.”, a afirmat Patrick Mouratoglou.