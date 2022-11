Umilință cruntă pentru România! Ungurii dau lovitura chiar la noi în țară

Președintele PSD Harghita a declarat recent că există „o discrepanță foarte mare”, deoarece sunt „localități românești cu 15 lei de locuitor, iar la localitățile preponderent maghiare s-au alocat 150 de lei pe locuitor”.

„La ultimul calcul pe care l-am făcut noi, avem localități românești cu 15 lei de locuitor, iar la localitățile preponderent maghiare s-au alocat 150 de lei pe locuitor, există o discrepanță foarte mare. Este vorba despre cotele defalcate de cei 6 la sută care se află la dispoziția consiliului județean, am depus un amendament prin care am încercat să restabilim o echitate între localitățile preponderent românești și cele maghiare, dar nu am reușit”, a declarat Romeo Țepeș la Realitatea Plus.

Maghiarii din 100 de localități din Transilvania au cerut din nou ruperea de România

În altă ordine de idei, amintim că maghiarii din 100 de localități din Transilvania au susținut că ruperea de România este garanția securității, a păcii și a prosperității în Ținutul Secuiesc. Astfel, aceștia au cerut din nou autonomia teritorială.

Totodată, aceștia au aprins peste 100 de focuri de veghe în o sută de localități din Harghita şi Covasna pentru a marca acest moment.

La fiecare dintre focurile de veghe aprinse pe înălţimile din apropierea aşezărilor a fost citită proclamaţia evenimentului, semnată, ca şi în anii precedenţi, de Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), iniţiatorul şi organizatorul focurilor de veghe.

De asemenea, se afirmă că populaţia Ţinutului Secuiesc solicită în continuare autonomia teritorială chiar şi după epidemia de coronavirus și după toate tensiunile vieţii internaţionale.

„Declarăm din nou: autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc este garanţia păcii, securităţii şi prosperităţii, un cadru legal care garantează egalitatea deplină şi efectivă pentru cetăţenii Ţinutului Secuiesc. Voinţa şi exigenţele noastre nu s-au schimbat în ultimele două decenii.

Am dovedit că, în ciuda obstrucţiei autorităţilor, am reuşit să acţionăm la nivel european în interesul Ţinutului Secuiesc, deschizând un câmp de luptă pe plan internaţional. Mai avem o sarcină în faţa noastră: crearea şi susţinerea sistemului de auto-organizare a poporului secuiesc, a cărţii de identitate secuieşti. Fie ca această seară să fie un moment în care toţi membrii comunităţii să-şi conştientizeze această sarcină, ea să devină pentru toţi o experienţă personală, o sarcină pe care trebuie să o realizăm împreună în viitor”, este scris în documentul remis agenţiei ungare de presă MTI.